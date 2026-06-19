여수섬박람회 조직위, '60초' 숏폼 영상 공모전 개최

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7월 20일까지 접수

[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 2026여수세계섬박람회조직위원회가 섬박람회 홍보를 위한 숏폼 영상 공모전을 열고 국민 참여형 온라인 확산에 나선다.

조직위는 '2026여수세계섬박람회 숏폼 영상 공모전'을 오는 7월 20일까지 진행한다고 19일 밝혔다.

2026여수세계섬박람회 숏폼 영상 공모전 홍보물 [사진=여수세계섬박람회조직위] 2026.06.19 chadol999@newspim.com

공모전은 여수 섬의 자연·문화·생태적 가치를 60초 이내 영상으로 제작·공유해 자발적 참여와 바이럴 홍보 효과를 높이기 위해 마련됐다.

참여는 누구나 가능하며, 개인 SNS 공개 계정에 필수 해시태그와 함께 영상을 게시한 뒤 네이버폼을 제출하면 된다. 주제는 섬박람회 콘텐츠, 반값 요트투어·운임·섬여행, 1박3식, 힐링밥상, 섬 맛집·탐방로·특산품·명소, 낚시 체험, 별밤 명소 등 12개다.

수상작은 결격 검증과 온라인 선호도 조사를 거쳐 선정되며, 최우수상 1편(100만원) 등 총 219편에 1000만원 규모의 상금이 지급된다. 결과는 8월 중순 발표된다.

수상작은 향후 홍보 콘텐츠로 활용되며, 박람회는 9월 5일부터 11월 4일까지 여수 일원에서 열린다.

chadol999@newspim.com