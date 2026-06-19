여수섬박람회 조직위, '60초' 숏폼 영상 공모전 개최

AI 핵심 요약beta
- 2026여수세계섬박람회조직위가 19일 숏폼 영상 공모전을 열었다
- 여수 섬 가치 담은 60초 이내 영상을 SNS에 올리면 누구나 참여 가능하다
- 총 219편에 1000만원 상금 지급하며 수상작은 박람회 홍보에 활용된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 2026여수세계섬박람회조직위원회가 섬박람회 홍보를 위한 숏폼 영상 공모전을 열고 국민 참여형 온라인 확산에 나선다.
조직위는 '2026여수세계섬박람회 숏폼 영상 공모전'을 오는 7월 20일까지 진행한다고 19일 밝혔다.
공모전은 여수 섬의 자연·문화·생태적 가치를 60초 이내 영상으로 제작·공유해 자발적 참여와 바이럴 홍보 효과를 높이기 위해 마련됐다.
참여는 누구나 가능하며, 개인 SNS 공개 계정에 필수 해시태그와 함께 영상을 게시한 뒤 네이버폼을 제출하면 된다. 주제는 섬박람회 콘텐츠, 반값 요트투어·운임·섬여행, 1박3식, 힐링밥상, 섬 맛집·탐방로·특산품·명소, 낚시 체험, 별밤 명소 등 12개다.
수상작은 결격 검증과 온라인 선호도 조사를 거쳐 선정되며, 최우수상 1편(100만원) 등 총 219편에 1000만원 규모의 상금이 지급된다. 결과는 8월 중순 발표된다.
수상작은 향후 홍보 콘텐츠로 활용되며, 박람회는 9월 5일부터 11월 4일까지 여수 일원에서 열린다.
chadol999@newspim.com