월요일·음력 5월 8일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 22일(월요일·음력 5월 8일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 우연히 길을 가다가 행운을 만나겠다.
72년생 : 무엇이든지 잘 풀려나가겠다.
84년생 : 여러 개의 좋은 일이 생기겠다.
96년생 : 없던 일이 생기는 경사를 보겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 답답했던 일들이 풀려나가겠다.
73년생 : 좋은 친구를 만날 수 있겠다.
85년생 : 향기로운 소식이 들려오겠다.
97년생 : 원하는 바가 이루어지겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 존중해 주는 것이 좋겠다.
74년생 : 사람 복이 많이 생기겠다.
86년생 : 새로운 희망이 보이기 시작하겠다.
98년생 : 주식이 이익을 가지고 온다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 없었던 곳에서 새로운 일이 생기겠다.
75년생 : 곳간에 재물 쌓이고 인심이 나겠다.
87년생 : 행동으로 옮기면 좋은 소식이 있겠다.
99년생 : 말을 아껴야 하겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 기다려 보는 것이 좋겠다.
76년생 : 돈도 생기고 명예도 얻겠다.
88년생 : 나도 좋고 너도 좋은 일이 생기겠다.
00년생 : 다시 도전하면 좋은 결과가 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 새로운 사업을 시작하겠다.
77년생 : 가야금 선율처럼 맑으면 좋겠다.
89년생 : 사랑했던 사람과 이별하겠다.
01년생 : 새로움보다는 예스러움이 좋겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 큰 이익이 생길 수 있겠다.
78년생 : 매우 좋은 일이 생길 조짐이 있겠다.
90년생 : 경사스러운 일을 맞이할 준비를 해야 하겠다.
02년생 : 친구로부터 좋은 소식이 오겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 준비한 대로 좋은 결과를 얻겠다.
79년생 : 뜻대로 밀고 나가는 것이 좋겠다.
91년생 : 일이 막힘없이 풀려나가겠다.
03년생 : 사랑한다는 말을 듣겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 장애물을 만날 수 있겠다.
80년생 : 오해 받을 일로 힘들어 하겠다.
92년생 : 나쁜 일이 연이어 생길 수 있겠다.
04년생 : 모든 게 우연으로 이루어지겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 좋은 소식이 있겠다.
81년생 : 하는 일마다 좋은 결과가 있겠다.
93년생 : 오래된 사랑이 찾아오겠다.
05년생 : 생각한 대로 일일 풀리지 않겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 하는 일마다 순조롭게 흘러가겠다.
82년생 : 어렵던 일이 해결되겠다.
94년생 : 인문학 분야에서 대박이 나겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 실망스러운 일을 만나겠다.
83년생 : 노력한 대로 안 되었다고 실망하는 일이 있겠다.
95년생 : 예상하지 못한 어려움에 봉착하겠다.