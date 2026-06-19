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日닛케이, 사상 첫 7만엔 돌파...일본판 M7이 상승 주도

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AI 핵심 요약

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  • 일본 증시는 18일 닛케이225가 처음 7만엔을 돌파하며 AI·반도체 투자 기대 속에 사상 최고치를 경신했다.
  • 키옥시아·소프트뱅크그룹 등 '일본판 M7'이 시가총액 증가분 절반을 차지하며 랠리를 주도했으나 다수 종목은 상승장에서 소외됐다.
  • 전문가들은 AI 성장 스토리에 이상이 생길 경우 특정 대형주 쏠림 탓에 일본 증시 전체가 큰 폭 조정을 받을 수 있다고 경고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본의 닛케이225평균주가지수가 사상 처음으로 7만 엔 시대를 열었다. 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 수혜 기대를 받는 반도체·AI 관련 종목에 글로벌 자금이 몰리면서 닛케이주가는 연일 최고치를 경신하고 있다.

다만 상승세가 일부 대형 기술주에 집중되고 있어 향후 AI 산업 성장세가 둔화될 경우 시장 전체가 영향을 받을 수 있다는 우려도 나온다.

◆ 닛케이 7만엔 뚫고 7만1000선 안착

18일 도쿄 증시에서 닛케이주가는 전일 종가보다 1.65%(1151.24엔) 상승한 7만1053.49엔에 거래를 마쳤다. 닛케이주가가 7만 엔을 넘어선 것은 사상 처음이다. 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX, 토픽스)도 1.37%(54.95포인트) 오른 4068.18포인트로 마감하며 4000P 시대를 열었다.

전날 미국 증시가 미국 연방준비제도(연준)의 연내 금리 인상 가능성 시사로 하락한 것과는 대조적인 흐름이다.

시장에서는 미국과 이란 간 군사적 긴장 완화 기대와 주요 중앙은행 이벤트를 소화한 이후 위험자산 선호 심리가 회복되면서 해외 투자자들의 매수세가 일본 증시로 향한 것으로 분석하고 있다.

특히 AI 투자 확대에 따른 수혜가 예상되는 반도체 장비와 메모리 관련 기업들에 대한 기대감이 주가를 끌어올렸다.

주가 상승에 힘입어 도쿄증권거래소 프라임 시장의 시가총액은 18일 기준 1378조 엔으로 연초 대비 218조 엔 증가했다. 증가율은 19%에 달한다.

일본 닛케이주가가 사상 처음으로 7만 엔을 돌파했다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 일본판 '매그니피센트7'이 상승 주도

이번 일본 증시 랠리는 소수의 AI 관련 대형주가 이끌고 있다는 점이 특징이다.

시장에서는 키옥시아홀딩스, 소프트뱅크그룹(SBG), 도쿄일렉트론, 무라타제작소, 어드밴테스트, 히타치제작소, 신에츠화학공업 등 7개 기업을 '일본판 매그니피센트7(M7)'으로 부른다.

이들 기업의 시가총액은 연초 이후 110조 엔 증가해 프라임 시장 전체 시가총액 증가분의 절반을 차지했다. 일본판 M7의 시가총액은 올해 들어 2.1배로 불어난 반면, 나머지 1500여 개 상장사의 시가총액 증가율은 10% 수준에 머물렀다.

실적 개선도 AI 관련 기업에 집중되고 있다. 특히 키옥시아는 2026회계연도(2026년 4월~2027년 3월) 순이익이 전년 대비 4조 엔 이상 증가할 것으로 전망된다. 이는 프라임 시장 상장사 전체 이익 증가분의 약 60%에 해당하는 규모다.

글로벌 투자자들은 AI 산업 성장 과정에서 필요한 메모리 반도체와 반도체 장비 공급망에 주목하며 일본 관련 기업들에 적극적으로 투자하고 있다. 이에 따라 일본 증시는 미국 증시에 비해 상대적으로 강한 흐름을 보이고 있다는 평가를 받고 있다.

키옥시아홀딩스의 도쿄증권거래소 상장 기념식 모습 [사진=블룸버그]

◆ AI 성장 스토리 흔들리면 시장 전체 충격 가능성

다만 시장 안팎에서는 특정 종목에 대한 과도한 쏠림 현상을 경계하는 목소리도 나온다.

현재 일본 증시 상승의 상당 부분이 AI 산업의 고성장 전망을 전제로 하고 있는 만큼, 시장이 기대하는 성장 시나리오에 변화가 생길 경우 관련 종목에 집중된 매도세가 시장 전체로 확산될 수 있기 때문이다.

실제로 닛케이주가 구성 종목 가운데 30% 이상은 지난해 말보다 주가가 낮은 상태다. AI 수혜를 받지 못하는 기업들과 소비 관련 업종은 상승장에서 상대적으로 소외되고 있다.

전문가들은 AI 관련주 외 업종으로 투자 자금이 확산되지 못할 경우 일본 증시의 상승 기반이 취약해질 수 있다고 지적한다. AI 관련 대형주의 비중이 커진 상황에서 이들 기업의 수익성이나 성장 전망이 흔들릴 경우 지수 전체가 큰 폭으로 조정을 받을 수 있다는 것이다.

닛케이주가의 사상 최고치 경신은 일본 증시의 부활을 보여주는 상징적 사건으로 평가받는다. 그러나 현재의 상승세가 일부 AI 관련 기업에 크게 의존하고 있다는 점에서 시장의 지속 가능성을 둘러싼 시험대는 앞으로가 될 것이라는 분석이 나온다.

goldendog@newspim.com

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인텔, "애플과 미국서 반도체 생산" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 반도체 회사 인텔 주가가 18일(현지시간) 급등해 장중 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인텔이 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시20분 인텔 주가는 전장보다 11.02% 오른 134.45달러를 기록했다. 장중 주가는 135.48달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 엔비디아와 일론 머스크의 반도체 제조 사업 '테라팹' 구상을 추켜세운 뒤 인텔과 애플의 협업을 언급했다. 그는 "우리가 바로 여기 미국에서 칩을 설계하고 만들어야 하기에 인텔을 돕기로 결정했다"며 "애플이 미국에서 칩을 설계하고 만들기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 적었다. 앞서 블룸버그통신은 아이폰 제조사인 애플이 자사 기기의 주요 프로세서를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 삼성전자를 활용하는 방안을 두고 탐색적 논의를 해왔다고 보도한 바 있다. 인텔과 애플 로고.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com 이번 협력은 인텔에 상당한 의미가 있다. 칩 생산을 위한 외부 고객을 확보하는 것은 립부 탄 최고경영자(CEO) 체제에서 인텔 부활 계획의 핵심 축이기 때문이다. 칩 생산을 대만 TSMC에 크게 의존해온 애플로서는 이번 협력으로 공급처를 다변화하는 효과를 누릴 수 있는 기회가 된다. 이는 부품과 기기 가격을 끌어올리는 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 양사의 협력이 초기 점진적으로 이뤄질 것으로 본다. 인텔은 아직 자사 공장이 첨단 제조에서 대만 TSMC 시설의 생산 능력에 맞먹을 수 있음을 입증하지 못했다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 노트에서 "인텔은 더 실질적인 수주를 따내기 전에 당연히 실력을 증명해야 할 것이나 첫걸음이 늘 가장 어려운 만큼 적어도 그 걸음을 떼는 것으로 보인다"며 "초기의 어떤 파운드리 관계든 소량의, 덜 중요한 부품일 가능성이 크다"고 말했다. 인텔은 지난해 트럼프 행정부와 이례적인 거래를 맺어 미국 정부를 인텔의 최대 투자자 중 하나로 만들었다. 이 합의에 따라 인텔은 정부 지원의 대가로 약 10%에 달하는 지분을 정부에 매각했다. mj72284@newspim.com 2026-06-19 03:25
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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