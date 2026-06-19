[MLB] 이정후-김하성 코리안 더비 3차전, 악천후에 9월로 연기

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열대 폭풍 '아서' 영향...SF, 20일부터 마이애미와 3연전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 김하성(애틀랜타 브레이브스)의 메이저리그(MLB) 맞대결이 악천후로 순연됐다.

애틀랜타 구단은 19일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열릴 예정이던 두 팀의 시리즈 최종전이 열대 폭풍 '아서'가 동반한 폭우 예보로 오는 9월 1일로 미뤄졌다.

샌프란시스코는 8월 말 애리조나 다이아몬드백스와의 홈 4연전을 마친 뒤 하루 휴식을 취할 예정이었으나 이번 연기 결정으로 휴식일이 사라졌다. 애틀랜타를 경유해 피츠버그로 이동해야 하는 탓에 8월 19일 클리블랜드 가디언스전부터 9월 10일 세인트루이스 카디널스전까지 무려 23연전을 쉬지 않고 치러야 한다. 애틀랜타 역시 워싱턴 원정을 앞두고 주어질 예정이던 휴식일이 하루 줄어들었다.

[애틀랜타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=17일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 애틀랜타 브레이브스와 샌프란시스코 자이언츠의 경기 2회 진행 중 비로 인해 그라운드에 방수포가 깔려 있다. 결국 이날 경기는 악천후로 인해 연기됐다. 2026.6.17 psoq1337@newspim.com

이번 애틀랜타 원정 시리즈는 내내 악천후와 싸웠다. 지난 17일 첫 경기도 2회말을 앞두고 폭우로 중단된 끝에 서스펜디드 게임이 선언됐다. 결국 샌프란시스코는 18일 서스펜디드 경기와 정규 경기 등 사실상의 더블헤더를 치르는 강행군 속에서도 2승을 쓸어 담으며 위닝 시리즈를 조기 확정했다.

최종전 취소로 샌프란시스코 선발 투수진의 등판 일정은 하루씩 밀렸다. 랜든 루프, 트레버 맥도널드, 로건 웹이 차례로 마운드에 오른다. 샌프란시스코는 곧바로 플로리다주로 이동해 20일부터 마이애미 말린스와 원정 3연전을 치른다. 애틀랜타는 홈에서 하루를 쉰 뒤 밀워키 브루어스를 불러들인다.

열대 폭풍으로 아쉽게 불발된 이정후와 김하성의 투타 맞대결은 오는 27일부터 사흘간 샌프란시스코의 안방인 오라클 파크에서 열린다.

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