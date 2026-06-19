문체부, '글로벌축제' 알리기 한층 강화…서울역·명동에 체험존 연다

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국관광공사와 함께 2026년 '글로벌축제' 6개와 '예비 글로벌축제' 4개를 국내외 관광객에게 알리기 위한 반짝매장을 운영한다.

문화체육관광부가 관광공사와 함께 2026년 '글로벌축제' 6개와 '예비 글로벌축제' 4개를 국내외 관광객에게 알리기 위한 반짝매장을 운영한다. [사진= 문체부]

문체부는 19일부터 7월5일까지 서울역 2층 대합실과 명동 눈스퀘어에서 '글로벌 K-페스티벌 반짝매장'을 연다고 밝혔다. 글로벌축제 지정이 실제 관광객의 방문으로 이어지도록 하기 위한 행사다. 올해 글로벌축제로는 수원화성문화제, 인천펜타포트뮤직페스티벌, 화천산천어축제, 보령머드축제, 안동국제탈춤페스티벌, 진주남강유등축제 6개가 선정됐고, 예비 글로벌축제로는 대구치맥페스티벌, 부산국제록페스티벌, 순창장류축제, 정남진장흥물축제 4개가 이름을 올렸다.

이번 반짝매장은 '필 더 바이브, 라이브 더 페스티벌(Feel the Vibe, Live the Festival)'이라는 표어를 내걸고 영화관처럼 구성됐다. 방문객은 영화관에 입장하듯 매장을 둘러보며 글로벌축제 정보를 자연스럽게 접하고, 자신의 취향에 맞는 축제를 찾아볼 수 있다. 외국인 관광객의 접근성을 높이기 위해 영어, 중국어 등 외국어를 구사하는 진행 요원도 상시 배치된다.

매장에 들어서면 가장 먼저 영화 예고편 형식으로 제작된 글로벌축제 홍보영상이 상시 상영된다. 이어 영화 상영 시간표처럼 구성한 전시를 통해 각 축제의 개최 장소와 주요 프로그램 등 핵심 정보를 안내받을 수 있다. 방문객이 이름과 국적, 선호하는 영화 분야를 입력하면 이에 맞춰 글로벌축제를 추천해주고, 추천 결과에 따라 맞춤형 '영화표'가 발급된다. 모든 체험을 마친 방문객에게는 추첨을 통해 글로벌축제 기념품과 할인권이 제공된다.

문체부 강동진 관광정책관은 "서울역과 명동에서 반짝매장을 운영하는 만큼 '글로벌축제'가 외국인 관광객들에게 반드시 찾아야 하는 한국 여행 필수 코스로 자리매김하길 기대한다"고 말했다. 그는 이어 "문체부는 방한 관광객 3000만 명 시대를 앞당기기 위해 앞으로도 '글로벌축제'를 활용한 다양한 방한 관광상품을 개발하는 등 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

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