인천시, 하반기 예산 지출 대비 30% 수준 …"민생 지원 공약은 추진"

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박찬대 인천시장 당선인 [사진=인천시장직 인수위원회]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 올해 하반기 각종 사업 추진에 필요한 예산이 부족한 것으로 파악됐다.

박찬대 인천시장 당선인 인수위원회는 인천시의 예산 현황을 살펴본 결과 하반기 가용 재원이 지출 규모 대비 30%에도 못미치는 것으로 파악됐다고 18일 밝혔다.

인수위는 시의 하반기 추가 지출 규모는 6441억 원이지만 현재 가용 재원은 1856억 원에 불과, 4585억 원이 부족하다고 설명했다.

주요 추가 지출 항목을 보면 법정·경직성 경비 3705억원, 결산에 따른 의무부담 1079억 원, 국비매칭·사업량 증가 등에 따른 추가 수요 1657억 원이다. 하지만 시의 가용 재원은 순세계잉여금 748억 원, 세외수입 증가분 306억 원, 국고보조금 602억 원, 예비비 200억 원으로 집계됐다.

인수위는 시의 비상 금고 역할을 하는 통합관리기금의 경우 유정복 인천시장이 올해 본예산을 편성하며 3300억 원을 활용해 추가 재원이 없다고 했다. 하지만 인수위는 박 당선자가 공약한 긴급 민생 회복 100일 프로젝트는 차질 없이 추진하겠다는 입장을 밝혔다.

앞서 박 당선자는 선거 운동 과정에서 취임 이후 인천e음 캐시백 혜택 추가 확대와 산후조리비 지원 대상 확대, 전세사기 피해자 지원 등을 추진 등 2400억원 규모의 민생 지원 프로젝트를 추진하겠다고 공약했다.

인수위 측은 특별회계와 기금 등 모든 가용재원을 확보하고 집행률이 저조한 사업은 예산을 삭감하는 등 재정개혁 추진을 검토할 것이라고 밝혔다.

hjk01@newspim.com