하동군·광양시, 제2남도대교 재추진…섬진강유역청 유치 협력 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김현수·박성현 지역 협력 방안 논의

[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군과 전남 광양시가 제2남도대교 재추진과 섬진강유역청 유치 등을 놓고 공동 협력에 나섰다.

김현수 하동군수 당선인[사진=하동군수직 인수위원회] 2026.06.18

군은 18일 김현수 하동군수 당선인과 박성현 광양시장 당선인이 최근 만나 지역 상생발전 방안을 논의했다고 밝혔다. 두 당선인은 지역 균형발전과 주민 교류 활성화를 위한 협력 필요성에 공감하고.정례 협의회를 운영하기로 했다.

양측은 먼저 하동과 광양을 잇는 제2남도대교 건설사업을 조기에 재추진하는 데 뜻을 모았다. 이 사업이 현실화되면 물류와 관광, 경제 분야에서 연계 효과가 클 것으로 보고 있다.

정부가 추진 중인 섬진강유역청 유치와 관련해서도 협력하기로 했다. 두 지역은 경쟁과 협력을 병행하며 섬진강권 환경관리와 수자원 정책 대응력을 높인다는 방침이다.

군은 광양시 다압면 신원리 일대에 설치된 LED 광고판 야간 조명으로 군민 불편이 발생하고 있다고 전달했다. 광양시는 관련 내용을 검토해 필요한 조치를 취하겠다고 화답했다.

김현수 당선인은 "하동과 광양은 섬진강을 사이에 둔 생활·경제 공동체"라며 "군민과 시민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com