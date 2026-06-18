동아대 국어문화원, 다문화 멘토링 멘토 모집…다문화 가정 안정적 정착 지원

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[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 동아대학교가 결혼이주여성과 다문화 가정 자녀의 안정적인 정착을 지원한다.

2026 결혼이주여성 및 다문화 가정 자녀 대상 멘토링 모집 포스터[사진=동아대학교] 2026.06.18

동아대 국어문화원은 오는 30일까지 '2026 결혼이주여성 및 다문화 가정 자녀 대상 멘토링'에 참여할 대학생 및 대학원생 멘토를 모집한다고 18일 밝혔다.

이 사업은 문화체육관광부가 주최하고 동아대 국어문화원이 주관하며 다문화 가정의 안정적인 지역사회 정착과 자녀의 학습 지원을 위해 2013년부터 운영해 왔다.

선발된 멘토는 다음 달 11일 사전 교육을 이수한 뒤 멘티와 1대 1로 매칭된다. 이후 다음 달 13일부터 11월 15일까지 약 4개월 동안 다문화 가정을 주 1회 방문해 1시간 이상 한글과 학교 학습을 돕고 한국 문화 체험을 함께하는 맞춤형 멘토링을 진행한다.

지원 자격은 부산 지역 4년제 대학교 재학생과 휴학생, 대학원생으로 전공과 관계없이 신청할 수 있다. 다만 졸업생은 지원 대상에서 제외된다.

멘토에게는 활동 실적에 따라 봉사 시간 인정, 국어문화원장 명의 수료증 발급, 우수 활동자 시상 등의 혜택이 주어진다. 사전 교육에 참여하지 않거나 최소 활동 시간을 채우지 못할 경우 멘토 선발이 취소되거나 수료증 발급이 제한될 수 있다.

psj9449@newspim.com