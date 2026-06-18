삼성금융네트웍스, 한진그룹과 맞손…금융·항공 융합 서비스 출시

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 삼성금융네트웍스(삼성생명·화재·카드·증권·자산운용)가 한진그룹(대한항공·한진칼·아시아나·진에어)과 금융 및 항공 산업 간 시너지 창출을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

이날 서울 서초구 삼성생명 사옥에서 열린 협약식에는 삼성금융 5개사와 한진그룹 4개사의 대표이사가 모두 참석했다.

양사는 대한항공이 보유한 글로벌 네트워크와 삼성금융의 높은 신뢰성 및 디지털 플랫폼 역량을 유기적으로 결합해 시너지를 창출한다는 계획이다. 이를 위해 다각적인 결합 서비스를 순차적으로 출시해 차별화된 고객 경험을 제공하기로 뜻을 모았다.

삼성금융네트웍스(삼성생명, 삼성화재, 삼성카드, 삼성증권, 삼성자산운용, 이하 삼성금융)는 18일 삼성생명 사옥(서울 서초구 소재)에서 한진그룹(대한항공, 한진칼, 아시아나, 진에어, 이하 대한항공)과 전략적 업무협약을 체결했다고 밝혔다. [사진=삼성금융네트웍스]

우선 대한항공 마일리지 등의 혜택을 담은 신규 제휴카드를 출시하고, VIP 고객을 대상으로 한 프리미엄 서비스를 선보일 예정이다. 아울러 삼성금융의 통합 플랫폼인 '모니모'에 대한항공의 주요 모바일 서비스를 탑재하는 방안 등 다방면의 협력 가능성을 검토해 나갈 방침이다.

신사업 영역에서의 협업도 함께 추진된다. 디지털 자산 및 인공지능(AI) 에이전트 등 신기술의 공동 적용을 비롯해 항공산업 테마의 새로운 금융상품 개발, 항공·운송 산업 안전 관리 보험 프로그램 도입 등 다양한 부문에서 협력을 이어갈 계획이다.

특히 양사는 지속적인 성과 창출을 위해 공동 태스크포스(TF)를 구성하기로 합의했다. 이를 통해 구체적인 협력 과제를 지속적으로 발굴 및 추진하며 불확실한 대외 경영 환경 변화에 공동 대응한다는 구상이다.

삼성금융 관계자는 "금융과 항공 산업을 대표하는 기업 간의 협업인 만큼, 고객들에게 더욱 차별화된 서비스와 실질적인 혜택을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

대한항공 관계자 역시 "삼성금융과의 전략적 파트너십 구축을 통해 글로벌 항공사에 걸맞은 시장 경쟁력을 갖추고, 혁신적인 서비스를 선보일 수 있도록 다양한 방안을 모색하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com