경기도교육청화성도서관 '동화샘 플러스' 초등학교 순회 문화활동 전개

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갈담초 1~2학년 대상 어둠 속 빛의 마술 '블랙라이트 공연' 개최

학부모 재능기부 기반 사회 참여…오는 11월까지 관내 12개교 순회 예정

이은형 관장 "학교 현장 우수 콘텐츠 제공 및 학부모 경력 형성 선순환 구축"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청화성도서관이 운영하는 학부모 전문공연단 '동화샘 플러스'가 관내 초등학교를 찾아 아이들의 눈높이에 맞춘 다채로운 문화 공연을 선사하고 있다.

경기도교육청화성도서관이 운영하는 학부모 전문공연단'동화샘 플러스'가 아이들 눈높이에 맞춘 공연을 선보이고 있다. [사진= 경기도교육청]

경기도교육청화성도서관은 18일 갈담초등학교를 방문해 1~2학년 학생들을 대상으로 '사물 악기가 된 도깨비' 주제의 블랙라이트 공연을 진행했다고 밝혔다.

블랙라이트 공연은 특수 조명을 활용해 어둠 속에서 화려한 빛의 움직임을 연출하는 시각 예술 극으로 이날 참석한 저학년 학생들에게 큰 감동과 흥미를 선사하며 학교 현장에서 좋은 반응을 얻었다.

학부모들의 재능기부로 구성된 '동화샘 플러스'의 이번 순회공연은 오는 11월까지 지속된다. 도서관 측은 현재까지 완료된 일정을 포함해 향후 관내 12개 초등학교를 차례로 순회하며 교과과정과 연계된 창작 인형극과 블랙라이트 공연을 선보일 계획이다.

이은형 경기도교육청화성도서관장은 "학부모들이 그간 쌓아온 전문 기법을 바탕으로 무대 위에서 당당한 교육 활동가로 거듭나는 모습을 보며 보람을 느낀다"며 "학교 현장에는 우수한 교육 콘텐츠를 제공하고 학부모에게는 전문 강사로서의 경력을 쌓을 수 있도록 선순환의 가교 역할을 지속하겠다"고 말했다.

화성도서관은 학부모들의 지속적인 재능기부와 전문성 기반의 사회 참여를 지원하기 위해 연계 프로그램 수요를 조사 중이다.[사진= 경기도교육청]

한편 '동화샘 플러스'는 도서관에서 1년 이상 봉사활동을 이어온 '동화샘' 회원들이 전문성을 인정받아 활동하는 특별 사업이다. 화성도서관은 학부모들의 지속적인 재능기부와 전문성 기반의 사회 참여를 지원하기 위해 추가적인 연계 프로그램 수요를 지속적으로 조사 중이다.

beignn@newspim.com