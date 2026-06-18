부산창조경제혁신센터, 휴앤커넥트 6월 일정 공개

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해외 박람회와 AI 브랜딩 교육 주제

부산 시민과 참가자 무료 참여 가능



[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 부산창조경제혁신센터가 휴앤워크 서구 워케이션을 기반으로 6월 휴앤커넥트 프로그램 2회 일정을 공개했다.

6월 휴앤커넥트 13회차 포스터[사진=부산창조경제혁신센터] 2026.06.18

센터는 19일과 26일 각각 글로벌 비즈니스와 AI 기반 브랜딩을 주제로 전문가 강연과 실무 중심 프로그램을 운영한다고 18일 밝혔다.

19일 13회차 프로그램은 '글로벌 매출 창출을 위한 해외 박람회 준비 및 바이어 영어 영업 시뮬레이션'을 주제로 진행한다. 그루쉽코리아 강지은 대표가 해외 시장 진출을 준비하는 참가자들에게 실전 영어 소통 기법과 영업 전략을 소개한다.

26일 14회차 프로그램은 'AI 시대, 발견되는 브랜드를 만드는 전략'을 주제로 열린다. 팀엠에스 김소연 강사가 ChatGPT, Gemini, 숏폼 등 AI 도구를 활용한 콘텐츠 기반 브랜딩 방안을 공유한다.

두 프로그램은 오후 3시부터 5시까지 휴앤워크 서구 워케이션 센터에서 열린다. 워케이션 참가자뿐 아니라 부산 시민도 사전 신청을 통해 무료로 참여할 수 있다.

센터는 워케이션을 단순한 업무 공간이 아닌 체류형 네트워킹 프로그램으로 확장하고 있다.

psj9449@newspim.com