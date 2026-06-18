韩综合股指盘中首破9000点大关 半导体板块领涨

纽斯频通讯社首尔6月18日电 韩国综合股价指数（KOSPI）18日盘中首次突破9000点关口，在半导体板块强势上涨带动下创历史新高。

韩国KOSPI指数18日首破9000点大关。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所数据，截至下午1时25分，KOSPI指数报9016.67点，较前一交易日上涨152.43点，涨幅1.72%。盘中最高升至9026.52点，首次站上9000点关口。

当天KOSPI指数以8884.92点开盘，盘中一度下探至8867.34点，随后在大型科技股带动下持续走高。

尽管指数创出新高，但市场整体表现分化明显。KOSPI市场上涨股票仅102只，下跌股票达到800只，另有14只股票持平，显示指数上涨主要依赖少数权重股推动。

市值排名靠前的半导体和电子类股票表现突出。其中，三星电子上涨2.38%，SK海力士上涨6.39%，SK Square上涨6.27%，三星电机上涨7.53%。与此同时，LG新能源下跌3.85%，HD现代重工下跌2.97%，现代汽车下跌2.51%。

成交额方面，半导体板块占据主导地位。SK海力士成交额达8.8836万亿韩元，三星电子成交额达6.7938万亿韩元，均位居市场前列。

与此同时，韩国创业板市场（KOSDAQ）走势相对疲弱。截至下午1时25分，KOSDAQ指数报998.66点，较前一交易日下跌33.30点，跌幅3.23%，盘中一度跌至997.44点，失守1000点整数关口。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社