성남시, 24일·25일 태평1,은행1·금광2구역 재개발 정비계획안 주민설명회 개최

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토지이용계획·추정분담금 공개…2027년 1분기 정비구역 지정 추진

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 오는 24일과 25일 이틀동안 태평1구역과 은행1·금광2구역 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정을 위한 주민설명회를 개최한다고 18일 밝혔다.

경기 성남시가 오는 24일과 25일 이틀동안 태평1구역과 은행1·금광2구역 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정을 위한 주민설명회를 개최한다. 사진은 홍보 포스터[사진=성남시]2026.06.18 observer0021@newspim.com

설명회는 24일 오후 2시 수정구청 대회의실 태평1구역, 25일 오후 2시 중원구청 대회의실에서 은행1·금광2구역을 대상으로 각각 열린다.

시는 설명회에서 '태평1 등 2개 구역 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역'에 따라 각 구역의 정비계획(안)과 추정분담금을 공개하고 주민 의견을 수렴할 계획이며 주민 누구나 별도의 사전 등록 없이 참석할 수 있다.

성남시는 이번 주민설명회에서 제시된 의견과 전문가 자문 결과 등을 종합적으로 검토해 2027년 1분기 중 구역별 특성을 반영한 정비계획을 수립하고 정비구역 지정을 완료할 계획이다.

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