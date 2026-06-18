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2026.06.21 (일)
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워시의 첫 FOMC 데뷔…금리보다 주목할 것은 '5개 태스크포스'

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AI 핵심 요약

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  • 미 연준 워시 의장이 18일 FOMC에서 금리 동결과 함께 연준 운영 전반을 재검토할 5개 태스크포스를 출범시켰다
  • AI가 생산성과 일자리·물가에 미치는 영향, 실시간 데이터 활용, 인플레이션 프레임워크 개편 등이 핵심 과제로 떠올랐다
  • 전문가들은 구체적 금리 변경보다 태스크포스 결과와 위원 간 합의 여부가 향후 통화정책과 새 경제지도의 관건이 될 것이라 봤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 시대 맞춰 연준 대수술 착수…생산성·일자리·인플레이션 체계 전면 재검토
실시간 데이터 활용도 검토…"새 연준의 핵심은 금리가 아니라 정책 프레임 변화"
[AI 일러스트=권지언 기자]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed) 의장의 첫 연방공개시장위원회(FOMC)는 기준금리 동결과 매파적 점도표로 시장의 이목을 끌었지만, 정작 정책의 방향성을 좌우할 핵심 변화는 다른 곳에서 나왔다. 바로 연준 운영 체계를 전면 재검토하는 5개 태스크포스(Task Force) 출범이다.

워시 의장은 기자회견에서 이를 자신의 "핵심 이니셔티브(key initiative)"라고 규정하며 커뮤니케이션, 대차대조표, 데이터 활용, 생산성과 일자리, 인플레이션 프레임워크 등 다섯 축을 집중 점검하겠다고 밝혔다.

그는 "이들 주제는 모두 통화정책 수행의 핵심이며 새로운 시각에서 다시 살펴볼 가치가 있다"며 "첫 원칙(first principles)에서 출발해 현재 관행과 대안을 검토하고 정책 당국이 고려할 다음 단계를 제안하게 될 것"이라고 설명했다.

◆ AI 시대에 맞는 '새 경제지도' 그린다

이번 태스크포스 가운데 가장 눈길을 끄는 것은 생산성·일자리와 인플레이션 프레임워크다.

워시는 오랫동안 AI가 생산성을 크게 높여 미국 경제의 공급능력을 확대하고 장기적으로 물가 상승 압력을 낮출 수 있다는 견해를 밝혀왔다. 1990년대 인터넷 혁명이 생산성 급증을 통해 성장과 물가 안정을 동시에 달성했던 경험에 AI를 견주는 시각이다.

하지만 최근에는 AI 인프라 투자와 데이터센터 건설 붐, 전력 수요 확대 등이 단기적으로는 오히려 인플레이션을 자극할 수 있다는 시각도 힘을 얻고 있다.

워시는 기자회견에서 공급과 수요의 균형을 언급하며 "경제학에서 확실히 아는 것은 공급 곡선과 수요 곡선이 존재하며 결국 두 선이 만난다는 점"이라면서 "그 정책적 함의를 검토하기 위해 우리에게는 태스크포스가 있다"고 말했다.

단순한 낙관론을 되풀이하기보다, AI가 만들어낼 공급 확대 효과와 투자·수요 증가 효과 중 어느 쪽이 우세할지를 정책 변수로 공식화해 체계적으로 재평가하겠다는 의미로 풀이된다.

실제로 최근 물가 흐름은 워시의 기존 시각을 시험하고 있다. 올해 인플레이션이 다시 가속화된 배경에는 에너지 충격과 함께 AI 붐에 따른 수요 급증이 동시에 작용했다는 분석이 있다.

BNP파리바의 제임스 에겔호프 수석 미국 이코노미스트는 "초기의 디스인플레이션 관점이 장기적으로는 맞을 수 있지만, 통화정책은 2030년이 아니라 지금을 위해 만들어져야 한다"며 연준이 12월 금리 인상을 시작할 것으로 내다봤다.

◆ AI가 일자리를 빼앗을까…연준도 직접 연구

특히 생산성·일자리 태스크포스는 AI가 노동시장에 미칠 영향을 공식적으로 연구한다.

최근 시장에서는 생성형 AI 확산으로 사무직을 중심으로 한 대규모 일자리 대체 가능성이 꾸준히 제기되고 있다. 하지만 연준은 이 문제를 정책적으로 깊이 다뤄오지 않았다.

워시는 AI로 인한 고용 충격이 업계에서 제기돼온 익숙한 우려라는 점을 인정하면서도, 이를 회피하지 않고 정면으로 검증하겠다는 입장을 분명히 했다.

이 작업은 단순한 고용 전망을 넘어선다. AI가 노동시장 구조를 바꿀 경우 잠재성장률과 자연실업률, 완전고용 수준 등 통화정책 판단의 핵심 전제 자체가 달라질 수 있기 때문이다.

일부 연구에서는 AI가 생산성을 끌어올리는 동시에 노동 수요를 급격히 줄이면서, 기업 이익과 자산 가격은 오르지만 소비 기반은 약화되는 이른바 '디플레이션적 침체' 가능성도 이미 제기되고 있다.

결국 연준은 AI가 성장과 물가를 동시에 안정시키는 동력인지, 아니면 고용을 훼손하며 새로운 불균형을 만드는 변수인지를 가려내야 하는 상황에 놓이게 됐다.

그동안 워시는 AI의 생산성 향상 효과를 강조해 왔지만, 이번 태스크포스를 통해 노동시장 충격과 생산성 개선이 물가·성장·고용에 미치는 영향을 종합적으로 점검할 것으로 보인다.

◆ 낡은 통계 대신 실시간 데이터 활용 검토

데이터 태스크포스도 주목할 부분이다.

워시는 현재 연준과 정부기관이 활용하는 일부 통계가 "2026년 경제 현실과는 거리가 있는 전통적인 설문조사 방식(old-fashioned survey methods)에 지나치게 의존하고 있다"고 지적했다.

그는 민간 기업 경영진들은 수정 가능성이 거의 없는 실시간 정보를 활용하는 반면 정부 통계는 사후 수정이 잦다며, 새로운 정보원과 데이터 수집 방식, 방법론 개선 가능성을 검토하겠다고 밝혔다.

이는 AI와 디지털 경제 시대에 맞춰 통화정책 판단의 기초가 되는 데이터 체계 자체를 현대화하려는 시도로 평가된다.

또한 인플레이션 프레임워크 재검토와도 맞물리는 지점이다. 연준이 정책 판단의 기초로 삼는 데이터 소스 자체가 바뀐다면, 향후 지표 발표에 따른 시장의 반응 방식과 연준의 정책 해석 틀도 함께 달라질 수 있다는 관측이 나온다.

워시가 반복해온 "인플레이션은 선택"이라는 발언도 이런 맥락에서 다시 읽힌다.

그는 인플레이션을 단순한 외생 변수가 아니라 정책 설계와 대응 방식에 따라 달라질 수 있는 결과로 인식하고 있으며, 이번 회의에서 2026년 근원 개인소비지출(PCE) 물가 전망이 2.7%에서 3.3%로 크게 상향된 점은 연준 내부에서도 인플레이션의 구조적 변화 가능성을 인식하기 시작했음을 보여준다는 평가다.

◆ 전문가들 "진짜 변화는 태스크포스"

시장 전문가들도 이번 회의의 핵심을 태스크포스에서 찾았다.

F.L. 퍼트넘 인베스트먼트 매니지먼트의 엘런 헤이즌 수석 시장전략가는 워시가 커뮤니케이션과 대차대조표뿐 아니라 데이터, 생산성, 인플레이션 등을 모두 재검토하겠다고 밝힌 점을 두고 "현재의 연준 운영 방식을 전반적으로 다시 평가하려는 움직임"이라며, 한편으로는 "여러 태스크포스를 언급한 것을 보면 시간을 벌고 있는 것으로도 들린다"고 진단했다.

BNY의 존 벨리스 매크로 전략가는 "구체적인 정책 변화는 많지 않았지만 다섯 개 태스크포스를 통해 개혁 작업이 본격 시작됐다는 점이 중요하다"고 평가했다.

그는 특히 "대차대조표 정책은 매우 중요한 관전 포인트"라며 "다소 전문적인 분야지만 금융 안정성과 은행 시스템, 자금시장, 통화정책 전달 경로에 큰 영향을 미친다"고 설명했다.

특히 생산성·일자리와 인플레이션 프레임워크 태스크포스는 AI 시대 경제 구조 변화를 연준 정책에 어떻게 반영할지 결정하는 핵심 축이 될 가능성이 높다는 분석이 우세하다.

◆ '덜 말하는 연준'…관건은 위원들의 합의

워시 체제의 또 다른 특징은 소통 방식의 변화다. 그는 점도표에 자신의 금리 전망을 제출하지 않았고, 공식 성명에서도 사전 가이던스를 대폭 축소했다.

칼 샤모타 코페이 수석 시장전략가는 "워시는 공식 성명서를 대폭 수정해 사실상 모든 사전 가이던스를 없애고 금융시장이 주목해 왔던 대부분의 맥락 정보를 삭제했다"며 "위원회는 매우 매파적으로 돌아섰으며 인플레이션 전망을 크게 상향 조정하고 올해 최소 한 차례 금리 인상을 제시했다"고 지적했다.

브라이언 제이콥슨 애넥스 웰스 매니지먼트는 "워시는 연준의 정책 발표를 과감하게 단순화했다"면서도 "오히려 각 지역 연은 총재들의 개별 발언이 더 많아지는 결과를 낳을 수도 있어 역효과가 날 가능성도 있다"고 우려했다.

문제는 이러한 변화가 얼마나 실제 정책으로 이어질 수 있느냐다. 현재 FOMC는 사실상 양분된 상태다.

마이클 피어스 옥스퍼드 이코노믹스 미국 수석 이코노미스트는 "위원회는 사실상 양분돼 있다"며 "9명은 올해 금리 인상 또는 추가 인상을 예상하는 반면, 비슷한 수의 위원들은 2027년 말까지 금리 인하를 예상하고 있다"고 분석했다.

연준의 구조상 의장이 단독으로 방향을 결정하기는 어렵다. 이사와 지역 연은 총재들이 독립적 권한을 갖고 있어, 워시의 구상은 결국 동료 위원들의 동의를 얻어야 한다. 특히 AI의 경제적 영향에 대한 평가가 엇갈릴 경우 정책 노선 역시 크게 갈릴 가능성이 있다는 우려가 나온다.

워시가 던진 질문은 명확하다. AI가 바꾸는 경제에서 생산성, 고용, 물가를 어떻게 다시 정의할 것인가다.

연말 발표될 태스크포스 보고서는 이 질문에 대한 연준의 첫 공식 답변이 될 전망이며, 시장이 주목해야 할 것은 금리 경로뿐 아니라 그 금리를 결정하는 새로운 경제 지도의 윤곽이라는 분석이다.

kwonjiun@newspim.com

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'내란 가담' 혐의 박성재 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 이번주 법원에서는 내란 범죄에 가담하고 김건희 여사의 수사 청탁을 들어준 혐의로 재판에 넘겨진 박성재 전 법무부 장관의 1심 선고 기일이 열린다. 이른바 '현대판 매관매직' 의혹으로 재판에 넘겨진 김 여사의 1심 선고기일도 열린다. 이번주 법원에서는 내란 범죄에 가담하고 김건희 여사의 수사 청탁을 들어준 혐의로 재판에 넘겨진 박성재 전 법무부 장관의 1심 선고 기일이 열린다. 사진은 박 전 장관이 지난 4월 27일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 21일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 오는 22일 박 전 장관의 내란중요임무 종사 등 혐의 사건 1심 선고 기일을 연다. 함께 재판 받아온 이완규 전 법제처장의 1심 결론도 이날 나올 예정이다. 박 전 장관은 2024년 12월 3일 비상계엄이 선포되자 법무부 간부 회의를 소집해 합동수사본부 검사 파견 검토, 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 혐의를 받는다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 문건을 작성하게 한 혐의, 김 여사로부터 명품 가방 수수 사건 전담수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의도 있다. 이 전 처장은 2024년 12월 11일 국회 법제사법위원회에 출석해 비상계엄 이튿날 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄 관련 논의가 없었다는 취지로 허위 증언한 혐의(국회증언감정법 위반)로 재판에 넘겨졌다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. ◆ '디올백·금거북이' 김건희 매관매직 1심 선고...특검 징역 7년6개월 구형 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 오는 26일 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 김 여사는 이봉관 서희건설 회장, 이배용 전 국가교육위원장, 서성빈 드롬돈 대표, 김 전 검사, 최재영 목사 등으로부터 각종 인사·공천·사업상 청탁과 함께 귀금속, 명품 시계, 미술품, 디올 가방 등을 수수한 혐의로 기소됐다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 오는 26일 김건희 여사의 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인해왔다. 김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 앞서 결심 공판에서 김 여사에게 징역 7년6개월을 구형했다.  아울러 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만 여원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 김 여사는 2022년 3월부터 5월까지 이 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이 전 위원장으로부터 국가교육위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서씨로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김 전 부장검사로부터 총선 공선 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 서울회생법원 회생2부(재판장 정준영)는 오는 23일 JTBC의 회생 사건 대표자 심문 기일을을 연다. 함께 회생절차에 들어간 중앙홀딩스, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이에 대한 대표자 심문기일도 같은 날 오전 10시부터 잇달아 열린다. JTBC는 지난 12일 총 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못하면서 채무불이행(디폴트)을 선언했다. 이틀 뒤인 14일 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 회생절차 개시를 신청했다. 15일에는 JTBC도 회생 신청을 냈다. 앞서 법원은 지난 15일 이들 5개 사의 자산과 채권을 동결하는 보전처분과 포괄적 금지명령을 내렸다. JTBC는 지난 14일 법원에 회생절차 개시 보류 결정 신청서를 내고 자율구조조정 지원(ARS) 프로그램을 희망한다는 의사를 밝혔다. pmk1459@newspim.com 2026-06-21 08:01
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'술 파티 위증' 이화영 징역 4개월 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 이화영 전 경기도 평화부지사가 이른바 '연어 술파티' 의혹을 국회에서 증언한 혐의로 1심에서 실형을 선고받았다. 함께 재판에 넘겨진 정치자금법 위반 혐의는 무죄로 판단됐고, 대북 지원 사업 관련 직권남용 등 혐의는 공소기각됐다. 수원지법 형사11부는 20일 이 전 부지사에 대한 국민참여재판 선고 공판에서 국회증언감정법상 위증 혐의를 유죄로 보고 징역 4개월을 선고했다. 정치자금법 위반 혐의에는 무죄를 선고했다. 직권남용 권리행사방해와 위계공무집행방해, 지방재정법 위반 혐의에 대해서는 공소를 기각했다. 이화영 전 경기도 평화부지사 [뉴스핌DB] 이 전 부지사는 2024년 10월 국회 법제사법위원회 청문회에 증인으로 출석해 수원지검 검사실에서 진술 조작을 위한 '연어 술파티'가 있었다는 취지로 증언한 혐의를 받았다. 이번 재판에서 해당 증언이 허위였는지가 핵심 쟁점으로 다뤄졌다. 배심원단 7명은 전날 오후 6시부터 9시간30분가량 평의를 진행했다. 위증 혐의에 대해서는 유죄 4명, 무죄 3명으로 의견이 갈렸다. 재판부는 검사실에 있었던 관련자들의 진술이 대체로 일관되고 서로 부합하는 반면, 이 전 부지사의 진술은 일관성과 신빙성이 부족하다고 보고 유죄 판단을 내렸다. 김성태 전 쌍방울 회장과 관련된 이른바 '쪼개기 후원' 공모 의혹은 무죄로 결론났다. 배심원단은 정치자금법 위반 혐의가 합리적 의심을 배제할 정도로 입증되지 않았다는 데 만장일치 의견을 냈고, 재판부도 이를 받아들였다. 대북 묘목·밀가루 지원 사업과 관련한 직권남용 등 혐의에서는 재판부가 직권으로 공소기각을 선고했다. 배심원단은 공소권 남용 여부에 대해 다수 의견으로 부정적인 판단을 냈지만, 재판부는 관련 사건의 기소 과정을 문제 삼았다. 재판부는 신명섭 전 경기도 평화협력국장 사건을 언급하며 검찰이 신 전 국장을 기소할 당시 이 전 부지사와의 공범 관계를 뒷받침할 증거가 충분하지 않았는데도 공소장에 공모 관계를 적었다고 봤다. 이어 "이 전 부지사가 정식으로 기소되기 전 타인의 재판에서 먼저 유죄 취지 판단을 받게 한 것은 방어권 보장 원칙에 어긋나는 공소권 남용"이라고 판단했다. 이 전 부지사 측은 선고 직후 항소 방침을 드러냈다. 변호인단은 국회 청문회에서 장시간 이어진 증언 가운데 술 반입과 관련한 짧은 부분만 떼어내 기소한 것은 무리한 처분이라고 주장했다. 또 이 전 부지사가 본인의 기억에 근거해 증언한 만큼 고의적인 위증으로 보기 어렵다고 반박했다. 직권남용 등 혐의에 대해서도 항소심에서 다시 판단을 구하겠다는 입장이다. 변호인단은 "배심원단이 실체적 쟁점에서는 무죄 취지로 판단했는데 재판부가 절차적 이유로 공소기각을 선고했다"며 "항소심에서 무죄 판단을 받겠다"고 말했다. 이번 국민참여재판은 지난 8일부터 주말을 제외하고 열흘 동안 진행됐다. 국민참여재판으로는 이례적으로 긴 심리 끝에 선고가 내려졌다. 앞서 검찰은 결심 공판에서 위증과 직권남용 등 혐의에 징역 2년을, 정치자금법 위반 혐의에는 벌금 500만원을 구형했다. 이 전 부지사는 쌍방울 대북송금 사건 등으로 대법원에서 징역 7년 8개월이 확정돼 수감 중이다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-20 09:53

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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