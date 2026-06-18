셀트리온, 바이오USA 참가…AI 신약개발·ADC 경쟁력 알린다

17년 연속 참가, 단독부스 운영 예정



[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 오는 22일부터 25일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 열리는 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(BIO USA)'에 참가해 AI 기반 신약개발 역량과 차세대 신약 파이프라인 경쟁력을 글로벌 시장에 선보인다고 18일 밝혔다.

바이오USA는 글로벌 제약사와 바이오텍, 투자기관, 연구기관, 라이선싱 전문가 등이 모여 공동연구와 기술이전, 투자, 전략적 제휴를 논의하는 세계 최대 규모 바이오 비즈니스 행사다. 올해 행사에는 전 세계 1500개 이상의 제약·바이오 기업과 투자기관, 연구기관 등이 참가하며 2만명 이상의 관계자와 방문객이 찾을 것으로 예상된다.

셀트리온 바이오USA 부스 [사진=셀트리온]

셀트리온은 지난 2010년부터 17년 연속 바이오USA에 참가해 글로벌 네트워크를 확대해왔다. 올해는 약 139㎡ 규모의 단독 부스를 운영하며 차세대 성장 전략과 신약개발 역량을 소개하고 글로벌 기업들과 비즈니스 미팅 및 기술 교류를 진행할 예정이다.

특히 셀트리온은 이번 행사를 미래 성장 전략을 구체화하는 글로벌 비즈니스 플랫폼으로 활용한다는 방침이다. 바이오시밀러 분야에서 축적한 연구개발, 생산, 상업화 역량을 바탕으로 AI 기반 신약개발과 항체약물접합체(ADC), 다중항체 등 차세대 기술 분야에서 글로벌 협력 기회를 확대할 계획이다.

셀트리온은 올해 행사에서 AI 기술을 활용한 신약개발 역량과 사업 전략을 중점적으로 소개한다. AI 존(AI Zone)에 위치한 전시 부스에서 ▲AI 기반 신규 타깃 발굴 및 포트폴리오 확장 ▲AI 기반 차세대 다중항체 설계 기술 ▲개발 가능성 평가(In silico Developability Assessment) 기술 ▲데이터 기반 연구 플랫폼 '헬스케어 인텔리전스 뱅크(Healthcare Intelligence Bank)' 등을 선보일 예정이다.

셀트리온은 AI를 활용해 항체 후보물질의 설계와 이화학적 특성, 제조 적합성, 면역원성 등을 예측·평가하고 임상 개발 성공 가능성이 높은 후보물질을 조기에 선별하는 연구를 진행하고 있다. 이를 통해 신약 개발 효율성을 높이고 개발 기간 단축과 성공 가능성 향상을 추진하고 있다.

또한 다양한 연구 데이터를 통합·분석하는 멀티모달 AI 기반 연구 플랫폼을 구축해 데이터 기반 신약개발 의사결정 체계를 고도화하고 있다.

ADC와 다중항체를 중심으로 한 차세대 신약 파이프라인도 주요 홍보 대상이다. 셀트리온은 해당 분야를 미래 핵심 성장축으로 육성하기 위해 개발 속도를 높이고 있으며, 관련 기술과 파이프라인 현황을 글로벌 제약사와 바이오텍, 투자자들에게 적극 소개할 계획이다.

글로벌 파트너링 확대도 주요 목표 중 하나다. 셀트리온은 행사 기간 글로벌 제약사와 바이오텍을 대상으로 다수의 전략적 미팅을 진행하고, 바이오시밀러 및 신약 파이프라인 확대를 위한 라이선스 인(License-in), 공동개발, 기술협력 등 다양한 사업 기회를 모색할 예정이다.

아울러 생산 효율화와 기술력 강화를 위한 소재·부품·장비 기업과의 협력 방안을 논의하고, 주요 사업 분야와 연계 가능한 글로벌 파트너 발굴에도 나설 방침이다.

셀트리온 관계자는 "바이오USA는 전 세계 바이오 기업과 투자자, 기술 파트너들이 모이는 최대 규모의 글로벌 비즈니스 무대"라며 "바이오시밀러를 넘어 글로벌 신약 기업으로 도약하고 있는 셀트리온의 미래 사업 비전과 기술 경쟁력을 적극 알릴 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com