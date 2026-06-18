부산시, '코리아국제스트리밍페스티벌' 개막…AI·OTT 융합 글로벌 진출 지원

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14국 231편 출품 19개 부문 시상 경쟁

산업 관계자·시민 참여 프로그램 운영

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =부산시가 글로벌 비즈니스 네트워크를 공고히 하고 혁신적인 미디어 생태계 조성에 나선다.

시는 과학기술정보통신부와 공동으로 18일부터 21일까지 나흘간 '2026 코리아국제스트리밍페스티벌'을 영화의 전당에서 개최한다고 밝혔다.

2026 코리아국제스트리밍페스티벌 포스터[사진=부산시] 2026.06.18

'스트리밍, 세상을 잇다'를 주제로 열리는 이번 행사는 OTT·FAST 산업과 인공지능(AI)·미디어테크 융합 흐름을 조망하고, 국내 기업의 해외 진출 기반 마련에 초점을 맞췄다.

올해는 행사장을 영화의전당으로 통합해 대중 참여형 프로그램을 확대했다. 투자유치 쇼케이스는 별도로 해운대 파라다이스호텔에서 진행된다.

주요 프로그램으로는 '글로벌 OTT 어워즈', 'OST 콘서트', '시리즈 상영', '플랫폼데이' 등이 마련돼 산업 관계자와 시민이 함께 참여하는 형태로 운영된다.

'글로벌 OTT 어워즈'는 20일 오후 7시 30분 영화의전당 루프씨어터에서 열린다. 14개 경쟁 부문과 5개 초청 부문 등 총 19개 부문에서 시상이 진행되며 14개국 231편이 출품됐다. 배우 강소라와 안재현이 사회를 맡고 김의성을 비롯한 심사위원단이 참여한다. '메이드 인 코리아', '흑백요리사 2' 등 국내 작품과 아시아 콘텐츠가 수상 경쟁을 벌인다.

관객 참여형 프로그램도 운영된다. 영화음악 공연 'OST 콘서트', OTT 플랫폼 강연과 체험 중심 '플랫폼데이', 드라마 출연진과의 대화가 포함된 '시리즈 상영' 등이 영화의전당 일대에서 진행된다.

행사 첫날에는 '국제 스트리밍 서밋'이 열려 글로벌 미디어 시장 동향과 기술 융합 사례가 공유된다. 옴디아와 삼성전자 등 주요 기업 관계자들이 발표에 나서고, 콘텐츠 제작과 AI 기술 적용 방안을 주제로 토론이 이어진다.

19~20일에는 파라다이스호텔에서 투자유치 쇼케이스가 열려 창작자와 기업 간 사업 협력이 추진된다.

조유장 문화국장은 "AI 기술과 K-콘텐츠가 결합한 스트리밍 산업의 변화를 부산에서 선도하는 자리가 될 것"이라고 말했다.

ndh4000@newspim.com