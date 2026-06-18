"바가지요금 뿌리 뽑는다"… 문체부, 국내 여행업계와 머리 맞댄다

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 18일 대한민국역사박물관에서 '국내 여행업계 경쟁력 강화를 위한 간담회'를 연다.

최휘영 문화체육관광부 장관과 강정원 관광정책실장 등 관계자들이 올 5월 15일 경남 밀양을 방문해 아리랑시장에서 전통시장 바가지·불친절 근절 캠페인에 참여한 모습. [사진= 문체부] 2026.05.15 fineview@newspim.com

국내 주요 온라인 여행사들의 현장 애로사항을 직접 청취하고, 여행업 경쟁력을 끌어올릴 실질적인 협력 방안을 함께 모색하는 자리다. 간담회에는 놀유니버스, 마이리얼트립, 여기어때컴퍼니, 트립비토즈, 땡큐캠핑, 캠핏 등 주요 온라인 여행사 관계자들이 참석한다.

이번 회의의 주요 의제는 최근 논란이 된 '바가지요금' 문제다. 문체부는 합리적인 가격 형성과 투명성 제고를 위한 '바가지 안심가격제도' 도입, 그리고 정당한 사유 없이 일방적으로 예약을 취소할 경우 제재를 가하는 규정을 신설하는 '관광진흥법' 개정 추진 현황을 업계와 상세히 공유할 예정이다. 숙박업소가 가격을 표시하지 않거나 표시한 가격을 지키지 않을 경우 즉시 영업정지 처분을 내리는 등 제재의 실효성을 높이는 시행령 개정 작업도 함께 논의될 전망이다.

문체부는 법령 개정만으로는 한계가 있다고 보고, 일방적 예약 취소나 가격 인상으로 소비자가 피해를 입지 않도록 온라인여행업계 스스로 대응 방안을 마련해 줄 것을 당부할 계획이다. 정부의 제도 개선과 업계의 자율적 노력이 맞물려야 실제 효과를 낼 수 있다는 판단에서다.

야영장 등 미등록 관광사업자가 플랫폼을 통해 상품을 판매하는 관행도 근절 대상으로 지목한다. 플랫폼에 사업자를 등록할 때 관련 등록증 확인을 의무화하는 등 절차를 강화해, 부적격 사업자가 시장에서 자연스럽게 걸러지는 건전한 관광 생태계를 만들어달라고 당부할 방침이다.

문체부 정책 담당자는 "디지털 전환이 가속화되는 관광 산업에서 국내 온라인 여행사의 역할이 매우 중요하다. 공정한 여행 환경을 조성함으로써 국내 온라인 여행사의 경쟁력 강화에 정책 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.



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