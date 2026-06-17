박용선 포항시장 당선인 "현장·소통중심...시민 체감하는 성과 만들겠다"

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17일 당선 이후 첫 기자간담회...'민생경제 회복·청년 일자리·미래산업 육성' 핵심과제 제시

철강산업 경쟁력 강화·영일만대교 조기 건설 등 주요 현안 취임 즉시 추진

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 박용선 경북 포항시장 당선인이 현장 중심의 소통 행정을 강조했다.

또 민생경제 회복과 청년 일자리·미래산업 육성을 민선 9기 포항 시정의 핵심 과제로 제시했다.

박용선 경북 포항시장 당선인이 17일, 당선 이후 첫 기자간담회를 갖고 민선9기 포항시정의 핵심과제를 제시하고 있다.[사진=포항시]2026.06.17 nulcheon@newspim.com

17일 포항시 첨단해양 R&D센터에서 가진 기자간담회에서다.

박용선 당선인은 이날 당선 이후 첫 기자회견에서 현장과 시민의 목소리를 중심으로 민선 9기 시정 운영과 주요 현안에 대한 입장을 밝혔다.

박 당선인은 "당선 이후 지역 곳곳의 민생과 산업 현장을 찾아 시민들의 목소리를 듣고 시정 방향을 고민하는 데 집중해 왔다"고 밝히고 "앞으로도 현장에서 시민의 목소리를 직접 듣고 해법을 찾는 소통 행정을 펼치겠다"며 현장 중심의 소통 행정을 강조했다.

또 "시민에게 문턱을 낮추고 자주, 직접 소통하는 이웃처럼 가까운 시장이 되겠다"며 "3선 도의원으로 활동하며 쌓은 현장 경험과 유연한 조정 능력을 시정에 온전히 발휘하겠다"고 강조했다.

그러면서 박 당선인은 침체된 민생경제 회복과 소상공인·자영업자 지원, 지역 기업 경쟁력 강화, 청년 일자리 창출, 미래산업 육성을 민선 9기 시정의 핵심 과제로 제시했다.

박 당선인은 "취임 이후 행정 공백 없이 주요 현안 해결에 즉시 나설 수 있도록 인수위원회에 민선 9기 시정 방향의 구체화와 분야별 실행 계획 마련을 요청했다"고 밝히고 "포항시의 새로운 도약을 위한 실행 방안을 구체화하고, 취임과 동시에 속도감 있게 추진해 시민이 체감하는 변화와 성과를 만들어가겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com