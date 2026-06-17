전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

최운열 회계사회장, 세무사회에 갈등해결 협의 제안

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 최운열 회장은 17일 세무사회에 지방자치단체 회계감사 갈등 해결 위한 실무 협의체 구성을 공개 제안했다
  • 최 회장은 감사·검증·인증은 공인회계사 고유 업무라며 법과 원칙 범위 내 합법적 상생 방안을 찾자고 강조했다
  • 그는 회계기본법·지방자치법·공인회계사법 개정과 회계사 선발 규모 700~800명 조정을 핵심 과제로 제시했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

회계기본법·지방자치법·공인회계사법 개정 '3대 과제' 제시
"지방위탁사업, 회계감사 의무화 필요…과당 경쟁이 감사 품질 저하 초래"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 최운열 한국공인회계사회 회장이 한국세무사회에 공개적으로 협의를 제안했다. 지방자치단체 위탁사업 회계감사와 결산검사를 둘러싼 갈등을 해소하기 위해 양 단체가 실무 협의체를 구성해 논의에 나서야 한다는 주장이다.

최 회장은 17일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열린 기자간담회에서 "공인회계사회 회장으로서 세무사회장에게 공개적으로 제안한다"며 "실무팀을 구성해 모든 이슈를 허심탄회하게 논의하고 합의점을 찾아가자"고 밝혔다.

이어 그는 "뒤에서 싸우지 말고 국민이 피곤해하지 않도록 합법적인 방법으로 합의점을 찾아가자"며 "법과 원칙이 허용하는 범위 내에서 상생할 수 있는 길을 찾아보자"고 덧붙였다.

최운열 한국공인회계사회 회장이 17일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. [사진=한국공인회계사회 제공]

다만 최 회장은 "공인회계사법상 감사와 검증, 인증 업무는 자격이 안 되기 때문에 (회계사가 아닌) 어느 누구도 할 수 없다"며 "일이 없다고 산부인과 의사에게 신경외과에 가서 뇌 수술을 하라고 할 수 있겠느냐"고 지적했다.

최 회장의 이번 제안은 지방자치단체 민간위탁 사업의 회계감사와 결산검사를 둘러싸고 공인회계사회와 세무사회 간 갈등이 이어지고 있는 가운데 나왔다. 그는 세무사회 측에 여러 차례 대화를 제안했지만 성사되지 않았다고 주장했다.

최 회장은 연임 후 2년 임기 동안 추진할 핵심 과제로는 회계기본법 제정과 지방자치법·공인회계사법 개정을 제시했다. 그는 "1기 때 가장 먼저 내세운 공약이 회계기본법이었다"며 "우리나라는 법인 형태별로 관계 부처가 달라 회계 기준과 감사 기준이 다 달라서 사회 전체적인 투명성을 강화하는 데 문제가 많다"고 말했다.

회계기본법은 기업회계와 비영리회계 등 분야별로 분산된 회계 제도를 하나의 체계로 정비하는 법안이다. 회계기준과 감사기준, 공시 및 감독 체계를 아우르는 기본 원칙을 마련해 회계 투명성을 높이는 것이 목표다.

지방자치법 개정도 주요 과제로 꼽았다. 최 회장은 "1년에 14조원 정도의 지방자치단체 위탁 사업을 조례로 감사 의무화한 곳이 40개밖에 안 된다"며 "일정 규모 이상인 지방사업의 경우 회계법을 의무화하자고 여야가 공동 발의한 법"이라고 설명했다.

공인회계사법 개정과 관련해서는 감사 품질 저하를 초래하는 회계법인 간 과당 경쟁을 해소하고 감사인의 독립성을 강화하는 데 초점을 맞추겠다고 밝혔다.

최 회장은 "과다한 경쟁을 통해서 감사 비용이 적어지고, 감사 비용이 적어지니까 회계사를 적게 뽑고, 회계사를 적게 뽑지만 일을 똑같이 해야 되니까 일은 많아지고, 그러한 것이 다 연결돼 있다"며 "과당 경쟁을 뿌리 뽑지 않으면 사회의 투명성을 제고하는 데 희망을 가질 수 없다"고 꼬집었다.

회계사 선발 규모 조정과 관련해선 "현재 경제 규모에 비추어 1150명의 합격생 수가 과한 것은 분명하다"며 "한국 경제 규모에 적합한 회계사 선발 규모는 700~800명이라는 회계학 교수 연구 결과가 있다"고 전했다.

rkgml925@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
특검, 오세훈 징역 1년6개월 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀)이 여론조사 비용을 대납토록 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장에게 징역 1년 6개월을 구형했다. 김건희 특검팀은 17일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우) 심리로 열린 오 시장 등의 정치자금법 위반 혐의 결심 공판에서 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하고 있다. 2026.06.17 photo@newspim.com 특검팀은 오 시장과 함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장에게는 징역 1년, 사업가 김한정 씨에게도 징역 1년을 구형했다. 특검팀은 "객관적 증거들에 의하면 정치자금법 위반이 명백히 입증됐다"며 "피고인들의 주장은 상식과 경험칙에 반한다"고 주장했다. 그러면서 오 시장을 향해 "이 건 범행으로 인한 이익의 최종적 귀속주체임에도 불구하고 범행을 부인하며 책임을 회피하고 있다"며 "피고인에 대한 엄중 처벌이 불가피하다"고 지적했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균 씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받고 후원자 김한정 씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다. 오 시장은 명 씨와 만난 사실은 인정하면서도 여론조사를 의뢰하거나, 김 씨에게 여론조사 비용 대납을 요청한 적 없다며 혐의를 전면 부인했다. right@newspim.com 2026-06-17 15:27
사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동