세계가 매료된 울진 '방주명가' 된장·고추장을 아시나요

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'슈페리어 테이스트 어워즈' 미각상 2스타 수상

'2026 대한민국 유기농대전' 스타상품도 선정

방주명가, 1986년부터 자연농법 실천...친환경 전통 장류 생산 향토기업



[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진의 전통 장류(醬類)인 된장과 고추장이 세계의 입맛을 매료시켰다.

울진군은 방주명가영농조합법인은 세계적인 식음료 품평 기관인 국제식음료품평원(ITI, International Taste Institute)이 주관하는 '2026 슈페리어 테이스트 어워즈(Superior Taste Award)'에서 '방주품 된장'과 '방주품 고추장'으로 국제 우수 미각상(2스타)을 수상했다고 17일 밝혔다.

세계적인 식음료 품평기관인 국제식음료품평원(ITI, International Taste Institute)이 주관하는 '2026 슈페리어 테이스트 어워즈(Superior Taste Award)'에서 국제 우수 미각상(2스타)을 수상한 경북 울진의 향토기업인 방주명가영농조합법인의 '방주품 된장'과 '방주품 고추장'.[사진=울진군] 2026.06.17 nulcheon@newspim.com

'슈페리어 테이스트 어워즈'는 세계 각국의 셰프와 소믈리에 등 전문 심사위원단이 제품의 맛과 향, 식감, 첫인상 등을 종합적으로 평가하는 국제 식음료 품평회이다. 우수한 품질과 뛰어난 맛을 갖춘 제품에 수여되는 권위 있는 상이다.

방주명가의 '방주품 된장'과 '방주품 고추장'은 전통 발효 기술과 엄선된 원재료를 바탕으로 깊고 풍부한 맛을 인정받아 '국제 우수 미각상' 2스타를 획득했다.

특히 '방주품 된장'은 '2026 대한민국 유기농대전' 스타 상품에도 선정되어 국내외에서 제품 경쟁력을 동시에 인정받았다. 대한민국 유기농대전 스타 상품은 우수한 품질과 상품성을 갖춘 유기농·친환경 가공식품을 발굴·육성하기 위해 선정되는 제품으로 소비자 신뢰도와 시장성을 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.

울진군 금강송면 쌍전리에 위치한 방주명가는 1986년부터 자연 농법을 실천하며 친환경 농산물을 생산해 온 향토기업이다. 2002년부터 친환경 콩과 고추를 활용한 전통 장류를 생산해 오고 있다. 주요 생산품은 된장, 고추장, 간장 등 한식 장류와 간편 된장국 제품이며 유기 가공식품 인증과 경북 우수 농산물 인증 등을 획득해 품질을 인정받고 있다.

또 2025년 농식품 체험 키트 상품화 기술 시범 사업을 통해 팥 고추장 체험 키트를 개발하고 전통장 제조 교육과 강의 프로그램을 운영하는 등 전통 장류의 대중화와 체험 콘텐츠 확산에도 힘쓰고 있다.

방주명가영농조합법인은 울진콩 6차 산업 클러스터 사업 참여 업체이다. 울진군의 지원을 통해 메주 가공 사업장과 전통 장류 전문 가공 시설, 제품 연구실, 분말 가공실 및 원자재 보관실 등을 단계적으로 구축하며 경쟁력을 강화해 왔다.

세계적인 식음료 품평기관인 국제식음료품평원(ITI, International Taste Institute)이 주관하는 '2026 슈페리어 테이스트 어워즈(Superior Taste Award)'에서 국제 우수 미각상(2스타)을 수상한 경북 울진의 향토기업인 방주명가영농조합법인 대표 강형국.[사진=울진군]2026.06.17 nulcheon@newspim.com

강형국 대표는 "우리 전통 장류가 국내를 넘어 세계 소비자들의 입맛에도 인정받게 되어 매우 기쁘다"며 "지역 농산물을 활용한 건강한 먹거리를 생산하고 전통 발효식품의 가치를 널리 알리는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

울진군 관계자는 "방주명가영농조합법인의 이번 수상은 지역 농산물을 활용한 가공 산업의 우수성을 국내외에 알린 의미 있는 성과"라며 "농산물 가공 산업 육성과 상품 경쟁력 강화를 통해 농업인의 소득 향상과 지역 경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com