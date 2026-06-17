월드컵 앞두고 TV 바꿀까…쿠팡, 하이센스 최대 35% 할인

43인치부터 100인치까지 직수입 TV 할인…21일까지 행사 진행

로켓설치·무상 A/S 제공…프리미엄 디스플레이 수요 공략

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 쿠팡이 월드컵 시즌을 앞두고 글로벌 가전 브랜드 하이센스 제품을 할인 판매한다. 고화질 대형 TV와 프로젝터 수요가 늘어나는 시기를 겨냥해 프리미엄 디스플레이를 합리적인 가격에 선보인다는 전략이다.

쿠팡은 오는 21일까지 '하이센스 브랜드데이'를 진행한다고 17일 밝혔다. 이번 행사는 하이센스가 2026 FIFA 월드컵™ 공식 스폰서로 참여하는 것을 기념해 마련됐다. 행사 기간 쿠팡은 하이센스의 최신 디스플레이 라인업을 35% 이상 할인된 가격에 판매한다.

쿠팡이 2026 FIFA 월드컵™ 공식 스폰서인 글로벌 가전 브랜드 하이센스(Hisense) 제품을 할인가에 선보이는 '하이센스 브랜드데이'를 오는 21일까지 진행한다. [사진=쿠팡 제공]

하이센스는 43인치부터 100인치까지 다양한 스마트 TV 라인업을 쿠팡 직수입 형태로 선보이고 있다. 동일 가격대 대비 성능을 중시하는 소비자들에게 합리적인 대안이 될 것으로 기대된다. 주요 상품으로는 4K QD 미니 LED 구글 TV, 4K QLED 스마트 TV, 4K 트리플 컬러 RGB 레이저 스마트 미니 프로젝터 등이 마련됐다.

구매 고객을 위한 서비스 혜택도 강화했다. 쿠팡 로켓설치를 통해 익일 배송은 물론 고객이 원하는 날짜에 맞춘 배송과 설치가 가능하다. 쿠팡 무상 A/S를 통해 사후 관리도 지원하며, '쿠팡 안심케어' 서비스를 신청하면 제품 보호와 추가 보장 혜택도 받을 수 있다.

하이센스는 전 세계 160여 개국에 제품을 판매하는 글로벌 가전 기업으로, 대형 TV와 레이저 TV 등 디스플레이 분야에서 경쟁력을 갖추고 있다. 국내에서는 쿠팡과의 직수입 협력을 통해 유통 마진을 줄이고 가격 경쟁력을 높였다.

정기동 쿠팡 가전디지털 본부장은 "월드컵 시즌을 맞아 고화질 TV 등 프리미엄 가전을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com