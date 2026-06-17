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함안군, 537억 규모 중소기업 육성자금 지원

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  • 함안군은 17일 중소기업 육성자금 537억 원 융자 지원을 밝혔다.
  • 경영안정자금에 더해 공장 신축·매입 등 시설자금도 포함했다.
  • 업체당 최대 10억 원 지원하며 신청은 다음달 8일까지다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이차보전율 매출 따라 최대 3% 적용
신청 기간 11월 8일까지 최대 10억

[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군이 중소기업 경영 안정을 위해 하반기 육성자금 융자 지원에 나선다.

경남 함안군이 경기 침체와 대내외 경제 불확실성으로 경영에 어려움을 겪고 있는 지역 내 중소기업을 지원하기 위해 '2026년 중소기업 육성자금 하반기 융자 지원 계획'을 17일 밝혔다. 사진은 함안군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.08.16

군은 '2026년 중소기업 육성자금 하반기 융자 지원 계획'을 공고하고 총 537억 원 규모의 자금을 지원한다고 17일 밝혔다.

이번 사업은 지역 중소기업이 협약 금융기관에서 대출을 받을 경우 대출 이자의 일부를 군이 보전하는 방식으로 운영된다. 이차보전율은 기업 규모에 따라 최대 3%까지 적용된다.

하반기부터는 기존 경영안정자금에 더해 시설자금 지원 범위가 확대됐다. 공장 신축과 증·개축, 매입, 임차 등에 필요한 자금도 지원 대상에 포함됐다.

업체당 융자 한도는 최대 10억 원이며 융자 기간은 3년이다. 적용 금리는 금융기관 대출금리에서 이차보전율을 차감해 산정된다.

이차보전율은 연 매출 100억 원 미만 기업 3%, 100억 원 이상 기업 2.5%로 차등 적용된다.

신청 기간은 다음달 8일까지이며 경남은행 함안·칠원지점, 농협은행 함안군지부·칠서공단지점, 기업은행 내서지점 등 협약 금융기관에서 신청할 수 있다.

news2349@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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