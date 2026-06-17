경기도일자리재단, 화성 제부도서 해양정화 활동 실시

'경기바다 함께해(海)' 2분기 활동...깨끗한 경기바다 조성·해양환경 보호

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도일자리재단은 17일 화성 제부도 해안산책로에서 '경기바다 함께해(海)' 2분기 활동을 실시했다고 밝혔다. 이번 활동은 깨끗한 경기바다 조성과 해양환경 보호를 위한 것이다.

경기바다 함께해 2분기 활동 단체 사진. [사진=경기도일자리재단]

'경기바다 함께해(海)'는 경기 연안의 해양 쓰레기 문제를 해결하고 해안환경을 보전하기 위해 경기도와 연안 시군, 도 산하 공공기관이 협력해 추진하는 환경정화 활동으로 재단은 지난 1분기의 활동에 이어 제부도에서 2분기 활동을 진행했다.

임직원들은 해안산책로 주변에 방치된 생활 쓰레기와 해양 폐기물을 수거했다. 이날의 정화 활동을 통해 해안가와 산책로 환경을 정비하고 해양 생태계 보호의 중요성에 대해 함께 공유했다. 재단은 분기별 활동을 통해 임직원의 환경 인식을 제고하고 조직 내 ESG 실천 문화를 확산할 계획이다.

재단은 환경정화 활동 외에도 사회공헌 활동을 지속하고 있으며 6월에는 '생명나눔 헌혈 캠페인'을 진행했고 25일에는 오산시 화훼농가에서 농촌일손 부족 해소를 위한 봉사활동을 추진할 예정이다.

윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 "경기바다 함께해(海) 활동은 임직원이 참여해 해양환경 보호를 실천하는 뜻깊은 사회공헌 활동"이라며 "앞으로도 헌혈 농촌일손 돕기 등 다양한 활동을 통해 지역사회와 함께하는 공공기관의 역할을 강화하겠다"고 전했다.

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