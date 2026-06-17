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민주당, 전남광주통합의회 의장단 '자율 경선' 선출

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AI 핵심 요약

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  • 더불어민주당이 17일 통합특별시의회 원구성 방식을 확정했다
  • 부의장과 상임위원장 배분을 광주·전남 안배 원칙으로 정했다
  • 교섭단체는 10명 이상 기준으로 비민주당 구성은 어렵게 됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부의장 광주·전남 1명씩 선출…상임위원장 광주 4명·전남 7명 안배

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 더불어민주당 광주시당과 전남도당이 통합특별시의회의 출범을 앞두고 원구성 방식을 확정했다. 

민주당은 광주시당과 전남도당은 지난 16~17일 이틀간 전남 보성에서 전남·광주통합특별시의원 당선인 워크숍을 열고 주요 안건을 의결했다고 밝혔다.

전남·광주통합특별시의원 당선인 워크숍. [사진=더불어민주당 광주시당] 2026.06.17 bless4ya@newspim.com

총회는 송형곤 당선인(4선·고흥1)을 임시의장으로 선출한 뒤 민주당 배분위원회가 제안한 당론을 토대로 시의회 원구성 안건을 상정해 의결했다.

의장단과 상임위원장, 원내대표는 자율 경선 방식으로 선출하기로 했다. 부의장은 광주 1명, 전남 1명으로 지역 안배를 결정했다.

상임위원장 11석 배분은 전남 7석, 광주 4석 비율로 배정하기로 했다. 위원장 선출은 의원 총회를 거쳐 후보군을 압축한 뒤 본회의에서 확정한 뒤 위원을 구성하기로 결정했다.

원내대표는 의장단 선출을 위한 의원총회에서 뽑기로 했으며 의회운영위원장을 겸직하지 않고 분리해서 선임한다. 의회 내 견제와 균형, 원내 운영의 전문성을 강화하겠다는 취지다.

원내대표는 상임위원 추천 권한 등을 가지며 관련 조례 제·개정 입법 과정에서도 의장단과 협의하게 된다.

통합특별시의회 교섭단체 구성 기준은 의원 10명 이상으로 정했다. 이 기준에 비춰 보면 비민주당 당선인 8명으로는 교섭단체 구성이 어렵게 됐다.

선거관리위원장은 강수훈 당선인(재선)이 선임됐다. 선거관리위원장은 원내대표와 의장·부의장, 상임위원장 후보 선출을 관할하며, 부위원장과 위원 3인에 대한 구성 권한을 갖는다. 구체적인 선거 일정은 선거관리위원회가 결정한 후 지체 없이 공고할 예정이다.

bless4ya@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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