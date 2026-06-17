정영두 인수위, '김밥 업무보고'로 민생 현안 점검…속도감 있는 정책 추진

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주민 요구 반영한 사업 우선 추진

체감 가능한 정책 마련 발전 기여

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 민선 9기 김해시장직 인수위원회가 분과별 업무보고 마지막 날인 17일 점심시간까지 반납하며 이른바 '김밥 업무보고'로 지역 현안 파악에 속도를 냈다.

민선9기 김해시장직 인수위원회는 분과별 업무보고 마지막 날인 17일 김밥 업무보고로 점심시간을 아껴가며 김해 현안 파악에 주력하고 있다.[사진=민선 9기 김해시장직 인수위원회] 2026.06.17

인수위는 이날 구지봉복원센터에서 민생복지분과와 환경도시계획분과 업무보고를 끝으로 사흘간 진행한 공식 분과별 업무보고 일정을 모두 마무리했다.

정영두 김해시장 당선인과 허성곤 인수위원장을 비롯한 인수위원, 자문위원, 시 관계자들은 회의석상에서 각자 준비된 김밥으로 간단히 식사를 하며 보고와 질의응답을 이어갔다.

인수위는 18일에는 읍면동장 업무보고를 열어 19개 읍면동별 주민들이 요구하는 사업과 지역별 현안을 청취하고 우선 추진 과제를 선별할 계획이다.

정영두 당선인은 "선거 구호가 '사람 사는 세상, 함께 잘 사는 김해'였던 만큼 주민들이 바라고 원하는 사업을 먼저 추진하겠다"며 "변화에 신속히 대응하는 정책 수립과 시정 운영으로 김해 발전에 속도를 내겠다"고 말했다.

인수위는 시민이 체감할 수 있는 정책 발굴을 위해 오는 25일 동상동 다어울림센터에서 '시장 당선인과 함께하는 시민과의 만남'을 열어 다양한 의견을 들을 예정이다.

news2349@newspim.com