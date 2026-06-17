"통합청사도 안 정해졌는데"...광주시의회 '리모델링 강행' 논란

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예비비 8.9억 확보…전남권 반발 재점화 우려

시민사회단체 "혈세 낭비"…주청사 변경 시 비용 부담 불가피

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시의회가 통합의회 출범을 앞두고 본회의장 리모델링 사업 재추진을 검토하면서 지역 간 갈등 재점화와 예산 낭비 논란에 대한 우려가 나오고 있다.

17일 뉴스핌 취재를 종합하면 광주시의회는 지난 15일 제334회 임시회 제1차 의회운영위원회를 열고 본회의장 리모델링 사업 추진 여부를 재검토하기로 했다.

이번 사업은 오는 7월 1일 전남광주통합특별시 출범에 따라 의원 정수가 기존 23명에서 91명으로 늘어나는 데 대응해 전체 의원을 수용할 수 있는 공간을 확보하기 위한 것이다.

광주시의회 본회의장. [사진=박진형 기자]

리모델링이 완료되면 본회의장 바닥은 시야 확보가 용이한 계단식 구조로 바뀌고 의원석은 한 줄에 14석씩 배치된다. 좌석은 연속형으로 구성되며 중앙과 좌우 측면에 이동 통로가 설치될 예정이다.

공사비는 광주시의회가 지난 4월 광주시에 예비비 명목으로 8억9500만 원을 승인 요청해 확보한 상태다. 항목별로 공사비 2억7000만 원, 책상·의자 구입 2억원, 전산 시스템 구축 4억 원 등으로 구성됐다.

예비비는 긴급 상황에 대비해 일반회계 총액의 1% 이내로 편성되는 예산으로 별도의 승인 절차 없이 광주시의 결재만 받으면 된다.

광주시 관계자는 "의회에서 최종 결정이 내려지면 예비비를 집행할 계획"이라고 밝혔다.

앞서 이 사업은 전남도의회의 반발로 한 차례 중단된 바 있다. 당시 통합의회 주청사가 확정되지 않은 상황에서 공사를 서두르는 것이 적절하지 않다는 지적과 함께 일정상 무리라는 비판이 제기됐다.

특히 광주시의회는 4월 말 전남도의회에 "시의회 건물에 대한 실시설계 용역까지만 진행하고 통합시의회 출범 전까지 실제 공사는 추진하지 않겠다"는 입장을 전달한 바 있어, 이번 재검토 움직임을 두고 입장을 번복한 것 아니냐는 지적도 나오고 있다.

그러나 최근 의회 내부에서 사업 재추진 필요성이 다시 제기되며 분위기가 달라지고 있다. 특히 통합의회 첫 임시회 개최 장소가 전남도의회로 결정된 만큼 공사 기간에 대한 부담도 상당 부분 해소됐고 향후 주청사 선정 과정에서 주도권을 확보해야 한다는 의견이 힘을 얻고 있는 것으로 전해졌다.

안평환 의원은 운영위원회 회의에서 "실시설계 용역까지 마쳤다면 곧바로 사업을 추진했어야 한다"며 "통합 준비가 전혀 돼 있지 않은 것 같다"고 지적했다. 이에 조석호 위원장은 "안 의원의 지적처럼 위원회에서 결정된 사안인 만큼 의장 직무대리 결재를 받아 신속히 추진하라"고 주문했다. 박남언 사무처장은 "내부 협의를 거쳐 진행하겠다"고 답했다.

의회 내부에서는 공간 부족 문제를 고려할 때 리모델링이 불가피하다는 의견도 제기된다. 익명을 요구한 한 내부 관계자는 "현재 구조로는 전체 의원을 수용하기 어려운 상황"이라며 "동등한 조건에서 논의를 위해서는 최소한의 기반이 필요하다"고 말했다.

반면 전남도의회 측은 신중한 접근을 요구하고 있다. 통합의회 청사 위치가 정해지지 않은 상황에서 선제적으로 리모델링을 추진하는 것은 불필요한 갈등을 키울 수 있다는 입장이다.

시민사회에서도 비판의 목소리가 나오고 있다. 시민단체 관계자는 "통합시의회 출범 이후 충분한 논의를 거쳐 청사 활용과 예산 효율성을 따져 결정해야 한다"며 "청사 위치가 확정되지 않은 상황에서 공사를 먼저 진행할 경우 예산 낭비로 이어질 수 있다"고 지적했다.

bless4ya@newspim.com