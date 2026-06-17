김대중 당선인 '시민소통위' 출범…6개 분과 230여 명 규모

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준비위 종료 후에도 상시 소통기구로 운영 예정

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 김대중 전남광주통합특별시교육감 당선인 준비위원회와 소통할 시민소통위원회가 광주시교육청 교육연수원에서 출범하며 본격 운영에 들어갔다.

17일 준비위원회에 따르면 이날 교육연수원 기쁨관 중강당에서 열린 출범식에는 김대중 당선인과 김경범 준비위원장, 위원 등 230여 명이 참석해 위촉장 수여와 운영 계획 발표가 진행됐다.

시민소통위원회 출범. [사진=K-교육특별시 준비위원회] 2026.06.17 ej7648@newspim.com

소통위원회는 시민 의견을 수렴해 교육정책에 반영하는 상시 협의기구로 마련됐다. 학부모와 학생, 시민사회, 대학, 지자체 등 다양한 주체의 현장 의견을 정책 수립 과정에 직접 연결하는 데 초점을 맞춘다.

위원회 규모는 시민 참여 의사가 확대되면서 당초 120명에서 6개 분과, 230여 명으로 늘었다. 조직은 김노성 위원장을 중심으로 부위원장, 고문단, 정책자문단, 사무처 체계로 운영된다. 분과는 기획정책, 청년학생진로, 시민사회학부모, 교권행정인사, 전남광주상생, 다함께어울림 등 6개로 구성됐다.

위원회는 준비위원회 활동 종료 이후에도 유지되며 통합교육청 출범 이후 정책 설계부터 집행, 환류까지 전 과정에 시민 의견을 반영하는 상시 소통 창구 역할을 맡는다.

김노성 위원장은 "시민 목소리를 낮은 자세로 경청하고 교육청에 정확히 전달하는 가교 역할을 하겠다"고 밝혔다. 김대중 당선인은 "새로운 교육 거버넌스 모델로 자리잡길 기대한다"고 말했다.

위원회는 출범 직후 분과별 정기회의와 지역 공청회, 공식 누리집 운영을 병행해 의견 수렴을 확대할 계획이다.

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