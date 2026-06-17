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[신간] 중국이 분석한 미국 침몰 시나리오

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AI 핵심 요약

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  • 중국인민대 적동승 교수가 15일 미국 패권 붕괴와 트럼프 이후 세계질서를 분석한 신간을 펴냈다
  • 저자는 미국 주도 세계화를 폰지 사기로 규정하고 금융·의료 시스템을 제국 붕괴의 내적 종양으로 진단했다
  • 달러 축적과 도광양회를 버리고 외환 비우기·투쟁 외교를 통해 미·중 평행 시대에 실리를 모색하자고 제안했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시진핑 싱크 탱크의 진면목과 트럼프 이후의 세계 전망
"미국식 세계화 다단계 사기극"… 중국 싱크탱크의 도발 경고
미·중 평행 시대 생존법...달러 버려야 경제 예속 탈피

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 세계화는 과연 모두에게 공평한 기회를 제공했을까. 서구 중심의 세계관과 맹목적인 친미(親美) 프레임에 갇혀 있던 우리 사회에 도발적인 질문을 던지는 신간이 나왔다.

중국인민대 국제관계학원 부원장이자 중국 최고의 싱크탱크 학자로 꼽히는 적동승 교수가 쓰고, 기업가 출신 번역가 변교근 씨가 옮긴 《중국이 분석한 미국 침몰 시나리오-시진핑 싱크 탱크의 진면목과 트럼프 이후의 세계 전망》(PB미디어)이다.

저자인 적동승 교수는 중국 강소성 출신으로 인민대 법학과를 졸업하고 국제관계학 박사학위를 받은 세계경제와 국제정치경제학 분야의 권위자다. 파리정치대학, 미국 조지타운대학 등에서 방문교수를 지내고 글로벌 정부 기관과 헤지펀드 등에서 강연하는 중국의 대표적인 비공식 외교 채널이다. 그는 이번 신간에서 감정적 반미주의를 배제하는 대신, 패권 교체기에 접어든 세계 경제와 자본 흐름을 냉혹한 구조적 관점에서 해부한다.

책은 미국이 주도해 온 세계화를 고수익을 미끼로 한 '폰지 사기(다단계 사기극)'에 빗댄다. 참여자들은 당장 주어지는 이익에 현혹되지만, 결국 중심국가인 미국이 타국의 원금 자체를 흡수해 진짜 이익을 독식하는 구조라는 날카로운 지적이다.

판형 152*214 | 페이지 276쪽 | 2만3000원 |인문·정치경제| 2026년 6월 15일 |

저자가 진단하는 초강대국 미국의 진짜 약점은 외부가 아닌 내부에 있다. 막대한 부를 창출하면서도 중산층을 몰락시킨 월스트리트의 금융 자본을 부채를 양산하는 '악성 종양'으로 규정한다. 이에 더해 시스템을 내부에서부터 치명적으로 갉아먹고 있는 미국의 의료 시스템을 또 다른 거대한 종양으로 지목하며 제국 내부의 붕괴를 경고한다.

특히 안전 자산으로 통하는 달러를 모아야 한다는 기존의 경제학 상식을 완전히 뒤집는 파격적인 역발상을 제시한다. 담보가 사라진 화폐 시대에 타국의 화폐에 목을 매는 것은 스스로 경제적 족쇄를 차는 길이라는 통찰이다. 저자는 외환보유고를 혈관을 막히게 하는 '부종'으로 규정하며, 강대국의 최대 채권자 지위를 버리고 수중의 외환보유고를 비우거나 귀금속으로 대체해야 경제적 예속에서 벗어날 수 있다고 주장한다.

외교 전략에 있어서도 중국의 전통적 노선이었던 '도광양회(몸을 낮추고 때를 기다림)' 시대의 종말을 선언했다. 치열한 각축전 속에서 무조건적인 순응과 소극적 인내는 일방주의적 자살 행위에 불과하며, 체통을 지키는 진정한 평화는 오직 투쟁을 통해서만 얻을 수 있다는 대외적 천명이다. 과거 서양 문명이 전 세계에 남긴 착취의 대가가 제국의 황혼기에는 거대한 보복으로 돌아올 것이라는 역사적 섭리도 일깨운다.

이 책을 국내에 처음 소개한 역자 변교근 씨의 이력도 눈길을 끈다. 강원도 정선 출신으로 경희대 철학과를 졸업한 그는 1995년부터 중국에서 학업과 물류 사업을 병행해 온 현장 전문가다. 다원적인 사고와 다자주의적 관점의 필요성을 절감해 지난해 출판사 'PB 미디어'를 직접 설립하고 이번 번역을 진행했다.

서구 중심적 세계관을 돌아보고 미·중 양강이 대등하게 겨루는 '평행 시대'에 우리가 어떻게 균형을 잡고 실리를 추구할 것인지, 생존을 넘어선 발전의 나침반을 제공하는 책이다.

windy@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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