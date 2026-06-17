이기택, 법륜스님과 특별한 여정 마무리…"평생 잊지 못할 추억"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이기택이 SBS 예능 '법륜로드 : 스님과 손님'을 통해 인도에서의 특별한 여정을 마무리했다.

지난 16일 방송된 SBS 예능 프로그램 '법륜로드 : 스님과 손님' 최종회에서는 여행의 시작점이었던 콜카타로 돌아가 지난 추억과 배움을 되새기는 이기택의 모습이 그려졌다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 스님과 손님 이기택. [사진=방송화면 캡처] 2026.06.17 moonddo00@newspim.com

여행 내내 순수하고 따뜻한 매력으로 사랑받았던 이기택은 법륜스님과의 즉문즉설을 통해 속마음을 털어놓았다. 평소 말이 많은 성격이 아닌 그는 "제가 (사람들과) 어울리지 못하는 걸까요?"라며 조심스럽게 고민을 꺼냈고, 법륜스님은 "특별히 어울리지 못한다는 건 전혀 못 느꼈다. 스님에게 아주 싹싹하게 해줘서 좋았다"라고 위로를 건네 훈훈함을 안겼다.

뿐만 아니라, 이기택은 자유여행 시간에 이상윤과 함께 마더 테레사 하우스, 칼리 사원을 방문해 다양한 종교와 문화를 직접 체험하며 현지 분위기에 자연스럽게 녹아들었다. 그는 "확실히 가서 겪어 봐야 어떤 것인지 깨닫게 되는 것 같다"라며 낯선 문화를 열린 마음으로 받아들이는 모습으로 인도 여행의 의미를 더욱 뜻깊게 만들었다.

이기택은 소속사 키이스트를 통해 "법륜스님, 멤버분들과 함께하며 많은 것을 배우고 깨달을 수 있었던 소중하고 뜻깊은 시간이었다"라며 감사함을 드러냈다. 이어 "책 속의 글로만 접했던 것들을 직접 보고 경험할 수 있어 더욱 의미 있었다. 또 다양한 경험은 평생 잊지 못할 소중한 추억으로 남을 것 같다"라는 소회를 전했다.

'스님과 손님'을 통해 꾸밈없는 태도와 배려로 시청자들에게 깊은 인상을 남긴 이기택은 인도의 다양한 종교와 문화를 직접 경험하며 이해의 폭을 넓히고 성장해 나갔다. 또한 법륜스님과 멤버들을 살뜰히 챙기는 것은 물론, 엉뚱한 허당미로 웃음을 선사하며 프로그램에 활력을 불어넣었다. 4박 5일간의 인도 여행을 마친 그는 사람과 세상을 바라보는 시선에 변화를 더하며 여정을 마무리했다.

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