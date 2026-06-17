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동아쏘시오그룹, '바이오 USA' 출격…글로벌 파트너십 확대

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  • 동아쏘시오그룹은 22일부터 25일까지 미국 BIO USA 2026에 참가해 글로벌 파트너십 확대에 나선다고 17일 밝혔다
  • 동아에스티·에스티팜·비티젠은 공동 부스를 열고 신약개발부터 생산까지 그룹 경쟁력과 글로벌 진출 전략을 소개한다
  • 에스티팜과 비티젠은 확충된 생산 역량과 mRNA-LNP CDMO, 듀얼 트랙 전략을 내세워 기술수출·사업 협력을 모색한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

동아ST·에스티팜·비티젠 공동 부스 운영

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아쏘시오그룹은 오는 22일부터 25일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 열리는 'BIO International Convention 2026(BIO USA 2026)'에 참가해 글로벌 파트너십 확대에 나선다고 17일 밝혔다.

미국 바이오협회(BIO)가 주관하는 BIO USA는 전 세계 70여 개국에서 2만 명 이상의 제약·바이오 업계 관계자가 참석하는 세계 최대 규모의 바이오 산업 행사다. 행사 기간 참가 기업들은 연구개발(R&D) 성과와 주요 파이프라인을 소개하고 기술수출과 기술도입, 투자 유치, 사업 협력 확대를 위한 비즈니스 미팅을 진행한다.

동아쏘시오그룹 BIO USA 2026 참가 부스 조감도 [사진=동아쏘시오그룹]

동아쏘시오그룹은 신약개발 기업인 동아에스티와 RNA 치료제 통합 CDMO 사업을 영위하는 에스티팜, 바이오의약품 CMO 사업을 수행하는 비티젠이 공동 부스를 운영한다. 이를 통해 신약개발부터 생산까지 이어지는 그룹 차원의 경쟁력과 글로벌 시장 진출 전략을 소개할 계획이다.

현장에는 동아에스티 오윤석 R&D 총괄 부사장, 에스티팜 성무제 사장, 비티젠 이현민 사장 등이 참석해 글로벌 제약사와 바이오텍 관계자들을 대상으로 비즈니스 미팅을 진행할 예정이다.

동아에스티는 항암, 면역·염증성 질환, 신경퇴행성 질환 분야를 중심으로 개발 중인 혁신신약 파이프라인과 바이오시밀러 사업을 소개한다. 주요 연구개발 성과를 바탕으로 기술수출 및 공동개발 파트너 발굴에 나서는 한편, 초기 연구 단계부터 임상 단계 자산까지 도입 기회를 모색하는 오픈이노베이션 활동도 추진할 계획이다.

에스티팜은 최근 본격 가동에 들어간 제2올리고동을 기반으로 초기 임상부터 상업화 물량까지 대응 가능한 생산 역량을 선보인다. 특히 자체 5' 캡핑 기술인 'SmartCap'과 지질나노입자(LNP) 제형화 기술 'STLNP'를 앞세워 mRNA-LNP CDMO 경쟁력을 소개한다. 

비티젠은 최근 제1공장 증설을 통해 확대된 생산 역량을 홍보한다. 비티젠은 바이오리액터 규모를 기존 9000L에서 1만4000L로 확대했으며 생산 배양 용량도 약 55% 늘렸다. 이와 함께 희귀질환 치료제와 특허 만료 바이오의약품을 기반으로 한 '듀얼 트랙(Dual Track)' 전략을 소개하며 신약 및 바이오시밀러 사업 경쟁력을 알릴 계획이다.

동아쏘시오그룹 관계자는 "신약개발과 RNA 치료제 통합 CDMO, 바이오의약품 CMO 등 그룹 계열사들의 핵심 경쟁력을 글로벌 시장에 적극 소개할 예정"이라며 "다양한 고객사 및 잠재 고객사와의 미팅을 통해 글로벌 사업 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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