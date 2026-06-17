스퀴드, 리플 RLUSD 크로스체인 전송 지원

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 크로스체인 인프라 기업 스퀴드(Squid)가 리플(Ripple)의 달러 연동 스테이블코인 RLUSD(Ripple USD)에 대한 크로스체인 스왑 및 전송 지원을 시작한다고 밝혔다.

이번 지원을 통해 이용자는 XRP 레저(XRPL)와 이더리움(Ethereum), 베이스(Base), 옵티미즘(Optimism) 등 RLUSD가 지원되는 블록체인 네트워크 간 자산을 이동할 수 있게 된다. 또한 USDC, USDT, ETH, XRP 등 다양한 디지털 자산을 RLUSD로 교환할 수 있다.

스퀴드는 크로스체인 인프라를 제공하는 기업으로, 다양한 블록체인 네트워크 간 자산 이동과 데이터 연동을 지원하고 있다. 회사는 이번 협력을 통해 RLUSD의 결제 및 상호운용성 인프라를 제공할 계획이라고 설명했다.

RLUSD는 XRP 레저와 이더리움 네트워크에서 발행되는 스테이블코인이다. 최근 웜홀(Wormhole) 연동을 통해 옵티미즘과 베이스 등 이더리움 레이어2 네트워크로 지원 범위를 확대했다.

스퀴드는 API와 SDK, 위젯 등을 제공해 개발자들이 RLUSD를 결제, 정산, 자금 관리 등 다양한 서비스에 연동할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 핀테크 기업과 거래소, 온램프(On-ramp) 사업자 등이 RLUSD 기반 서비스를 구축할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

로렌 버타(Lauren Belivetta) 리플 스테이블코인 제품 총괄은 "RLUSD 활용 확대를 위해서는 다양한 블록체인 환경에서 사용할 수 있는 인프라가 중요하다"고 말했다.

피그(Fig) 스퀴드 공동창업자는 "RLUSD가 여러 블록체인 네트워크에서 이동할 수 있도록 지원할 계획"이라고 밝혔다.

[이미지=스퀴드]

whitss@newspim.com