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이노스페이스·노르마, 양자 처리 장치 우주 실증 추진

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  • 이노스페이스와 노르마가 16일 QPU 우주실증 MOU를 체결했다
  • 양사는 한빛 발사체로 QPU 운용성 검증과 우주 양자컴퓨팅센터 구축을 추진한다
  • 노르마는 Q플랫폼 기반 양자 클라우드로 다양한 산업에 적용 범위를 확대하고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이노스페이스와 노르마 양해각서 체결
양자 컴퓨팅 기술 활용 최적화 필요
우주 양자 컴퓨팅 센터 구축 계획

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 민간 우주 발사체 기업 이노스페이스와 양자 컴퓨팅 기업 노르마가 양자 처리 장치(QPU)의 우주 실증에 나선다.

두 회사는 지난 16일 이노스페이스 청주캠퍼스에서 양해각서를 체결했다. 이노스페이스의 '한빛' 발사체를 이용해 노르마의 QPU를 우주에 보내 실제 환경에서의 운용 가능성을 검증하고, 우주 양자 컴퓨팅 센터 구축을 위한 사업 협력과 공동 연구개발을 추진하기로 했다. 발사 시기와 탑재 방식 등 세부 사항은 추후 협의를 통해 결정할 예정이다.

김수종 이노스페이스 대표이사와 정현철 노르마 대표이사가 지난 16일 양해각서(MOU) 체결 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=이노스페이스] 2026.06.17 biggerthanseoul@newspim.com

우주 분야에서 위성 데이터 처리와 궤도·통신 자원 최적화 등 대규모 연산 수요가 증가하면서 양자 컴퓨팅 기술 활용에 대한 관심이 커지고 있다. 우주 양자 컴퓨팅 센터는 우주에서 생성되는 데이터를 양자 알고리즘과 클라우드 기반 기술로 처리·분석해 위성 운용을 최적화하고 우주 데이터 활용을 지원하는 차세대 데이터센터 개념이다.

노르마는 2011년 설립된 양자 컴퓨팅 전문 기업으로, 자체 개발한 'Q 플랫폼'을 기반으로 양자 컴퓨팅 소프트웨어와 클라우드 서비스를 제공 중이다. 최근 KT클라우드, 카카오엔터프라이즈와 협력해 클라우드 생태계를 확대하고 있으며, 바이오·금융·방산·게임 등 다양한 산업으로 적용 범위를 넓혀가고 있다.

정현철 노르마 대표는 "이번 협력을 통해 우주-양자 융합 기술 개발의 실질적 성과를 창출할 수 있도록 공동 연구개발과 후속 사업 협력을 지속하겠다"고 말했다.

김수종 이노스페이스 대표는 "발사체는 위성 운송 수단을 넘어 신기술 검증과 상용화를 지원하는 핵심 인프라로 활용 범위가 확대되고 있다"며 "노르마와의 협력으로 우주와 첨단 기술이 융합된 새로운 응용 분야를 발굴해 나가겠다"고 했다.

biggerthanseoul@newspim.com

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SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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