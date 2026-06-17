이노스페이스·노르마, 양자 처리 장치 우주 실증 추진

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이노스페이스와 노르마 양해각서 체결

양자 컴퓨팅 기술 활용 최적화 필요

우주 양자 컴퓨팅 센터 구축 계획

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 민간 우주 발사체 기업 이노스페이스와 양자 컴퓨팅 기업 노르마가 양자 처리 장치(QPU)의 우주 실증에 나선다.

두 회사는 지난 16일 이노스페이스 청주캠퍼스에서 양해각서를 체결했다. 이노스페이스의 '한빛' 발사체를 이용해 노르마의 QPU를 우주에 보내 실제 환경에서의 운용 가능성을 검증하고, 우주 양자 컴퓨팅 센터 구축을 위한 사업 협력과 공동 연구개발을 추진하기로 했다. 발사 시기와 탑재 방식 등 세부 사항은 추후 협의를 통해 결정할 예정이다.

김수종 이노스페이스 대표이사와 정현철 노르마 대표이사가 지난 16일 양해각서(MOU) 체결 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=이노스페이스] 2026.06.17 biggerthanseoul@newspim.com

우주 분야에서 위성 데이터 처리와 궤도·통신 자원 최적화 등 대규모 연산 수요가 증가하면서 양자 컴퓨팅 기술 활용에 대한 관심이 커지고 있다. 우주 양자 컴퓨팅 센터는 우주에서 생성되는 데이터를 양자 알고리즘과 클라우드 기반 기술로 처리·분석해 위성 운용을 최적화하고 우주 데이터 활용을 지원하는 차세대 데이터센터 개념이다.

노르마는 2011년 설립된 양자 컴퓨팅 전문 기업으로, 자체 개발한 'Q 플랫폼'을 기반으로 양자 컴퓨팅 소프트웨어와 클라우드 서비스를 제공 중이다. 최근 KT클라우드, 카카오엔터프라이즈와 협력해 클라우드 생태계를 확대하고 있으며, 바이오·금융·방산·게임 등 다양한 산업으로 적용 범위를 넓혀가고 있다.

정현철 노르마 대표는 "이번 협력을 통해 우주-양자 융합 기술 개발의 실질적 성과를 창출할 수 있도록 공동 연구개발과 후속 사업 협력을 지속하겠다"고 말했다.

김수종 이노스페이스 대표는 "발사체는 위성 운송 수단을 넘어 신기술 검증과 상용화를 지원하는 핵심 인프라로 활용 범위가 확대되고 있다"며 "노르마와의 협력으로 우주와 첨단 기술이 융합된 새로운 응용 분야를 발굴해 나가겠다"고 했다.

biggerthanseoul@newspim.com