공영민 고흥군수, 민간우주기업과 협력 보폭 확대

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청주 이노스페이스 방문...우주산단 협력·스타베이스 박차

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 공영민 전남 고흥군수가 민간 우주기업 이노스페이스 청주 사업장을 찾아 우주발사체 국가산업단지 조성과 연계한 협력 강화에 나섰다.

고흥군은 공 군수가 지난 16일 청주시 소재 ㈜이노스페이스 연구·생산시설을 방문해 발사체 제조라인 등 기반시설을 시찰하고, 국가산단 입주 협약기업과 우주산업 협력 방안을 논의했다고 17일 밝혔다.

지난 16일 공영민 고흥군수(왼쪽)가 이노스페이스 청주사업장에서 김수종 대표로부터 발사체 개발 현황과 주요 기술에 대한 브리핑을 청취하고 있다.[사진=고흥군] chadol999@newspim.com

이번 방문은 기업의 사업 추진 현황을 점검하고 발사체 산업 생태계 구축을 위한 협력 기반을 강화하기 위해 마련된 가운데, 공 군수는 김수종 대표 등과 간담회를 갖고 주요 사업 추진 상황을 청취한 뒤 추진기관과 핵심 공정이 이뤄지는 제조시설을 둘러봤다.

이노스페이스는 2017년 설립된 민간 우주기업으로 소형 발사체와 로켓 추진기관 개발·제조, 시험평가 등을 수행하고 있으며 2024년 코스닥에 상장했다. 고흥 우주발사체 국가산단 입주 협약을 체결하고 포두면 일원에 고흥종합시험장을 구축·운영 중이다.

고흥군은 나로우주센터를 중심으로 우주발사체 국가산단, 민간전용 발사장 등 인프라를 연계한 산업클러스터를 조성하고 있으며, 민간기업 협력을 통해 '한국형 스타베이스' 구축에 속도를 내고 있다.

공 군수는 "민간기업 참여는 산업클러스터 조성의 핵심 동력"이라며 "행정·재정 지원과 협력체계 강화를 지속하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com