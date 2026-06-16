팔공산국립공원서 멸종위기 야생생물Ⅱ급 '올빼미' 번식 첫 확인

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탐방객의 세심한 제보·국립공원공단 신속한 대처가 지켜낸 소중한 생명

[대구·경북=뉴스핌] 남효선 기자 = 멸종위기 '야생생물 Ⅱ급'인 '올빼미(Strix aluco)'의 번식이 최초로 확인됐다.

국립공원공단 팔공산국립공원동부사무소는 팔공산국립공원에서 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 올빼미(Strix aluco)의 번식을 최초로 확인했다고 16일 밝혔다.

팔공산국립공원에서 첫 번식이 확인된 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 올빼미(Strix aluco)[사진=국립공원공단 팔공산국립공원동부사무소]2026.06.16 nulcheon@newspim.com

팔공산국립공원동부사무소에 따르면 "지난 6월 3일 '어린 새의 구조가 필요하다'는 탐방객의 제보"가 접수됐다.

현장을 확인한 결과 멸종 위기 야생생물 Ⅱ급인 '새끼 올빼미'가 땅에 내려와 있는 것을 확인했다.

국립공원 관계자는 "외상이나 탈진 등 치료가 필요한 상태가 아닌 건강한 것을 확인한 후 둥지로 돌려보낸 후 지속적인 모니터링을 통해 건강하게 자라 둥지를 떠나 이소(離巢)한 것을 확인했다"고 설명했다.

멸종위기 야생생물 Ⅱ급 올빼미는 지금까지 팔공산국립공원에서 조사되지 않은 종이다.

이번 확인은 국립공원으로 지정된 이후 울창한 숲을 형성해 번식에 성공한 첫 발견으로 기록됐다.

특히 이 사례는 탐방객의 세심한 관심과 사무소의 신속한 대처가 어우러진 결과라는 점에서 주목된다.

김한진 팔공산국립공원동부사무소 자원보전과장은 "탐방객들의 관심 덕분에 올빼미 번식을 확인하며 팔공산국립공원의 우수한 생물다양성과 건강한 생태계를 입증할 수 있었다"며 "어린 새는 긴급한 경우가 아니라면 자연 속에서 어미의 보살핌을 받으며 성장하는 것이 가장 안전하다. 날지 못하는 어린 새를 발견하더라도 곧바로 구조하기보다는 먼저 관계 기관에 문의해 주길 바란다"고 당부했다.

nulcheon@newspim.com