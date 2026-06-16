김영환 충북지사, 선거 소청 제기..."선거 결과 무효" 주장

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 재선에 실패한 김영환 충북지사가 6·3 지방선거 결과의 무효를 주장하며 중앙선거관리위원회에 선거 소청을 제기하고 전국 재선거까지 요구하고 나섰다

김영환 지사는 선거인 명부 누락 등 관리 부실과 부정 의혹을 제기하며 이번 소청이 선거 과정의 문제를 규명하기 위한 것이라고 16일 밝혔다.

김영환 충북지사. [사진=뉴스핌DB].

그는 이날 중앙선관위에 공식 소청서를 제출하고 자신의 페이스북을 통해 "저는 전국 재선거를 요구합니다"라고 적었다.

김 지사는 "이번 조치가 개인의 정치적 이해와 무관하다"며 "참정권 훼손과 선거 관리 부실·부정 의혹을 바로잡는 것이 목적이다"고 강조했다.

공직선거법상 시도지사 선거에 이의가 있는 후보자 등은 선거일로부터 14일 이내 중앙선관위에 소청을 제기할 수 있다.

선관위는 접수 후 60일 이내에 결정을 내려야 한다.

소청 결과에 불복할 경우에는 결정 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 법원에 선거 무효 소송을 제기할 수 있다.

김 지사는 이번 문제를 충북에 국한하지 않고 6·3 지방선거 전반의 쟁점으로 확장하겠다는 뜻도 내비쳤다.

그는 송파 지역 개표·보전 투표함을 언급하며 전국적 차원의 재검증 필요성을 주장했다.

그러면서 국민의힘 국회의원과 당원들에게도 "불의에 맞서 싸우지 않고는 집권할 수 없다"고 호소했다.

baek3413@newspim.com