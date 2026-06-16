강릉시, 라오스 비엔티안시와 계절근로자 협력 방안 논의

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 외국인계절근로자 운영 현황을 공유하고 라오스 비엔티안시 정부 관계자들과 상호 협력 방안을 논의하기로 했다고 16일 밝혔다.

이번 방문은 강릉시와 라오스 지방정부 간의 지속적인 협력을 바탕으로 진행되며 방문단은 외국인계절근로자 제도의 운영 현황과 근로자 복지 지원, 고충상담센터 운영, 숙소 환경 개선 등의 우수사례를 청취할 예정이다.

강릉시는 라이오 비엔티안시 정부 관계자들과 계절근로자 운영 방안을 논의했다.[사진=강릉시] 2026.06.16 onemoregive@newspim.com

또 계절근로자 선발 및 송출 과정, 입국 후 적응 지원, 근로환경 개선 방안 등 실질적인 협력을 위한 의견도 나누고 향후 지역 간 교류 확대 방안 논의도 계획하고 있다.

강릉시는 2021년 외국인계절근로자 제도를 도입한 이후 농촌 지역의 인력난 해소를 위해 지속적으로 사업을 확대해왔으며 올해에도 라오스를 포함한 해외 지방정부와 협력해 안정적인 농업 인력 공급 체계를 구축하고 있다.

방문단은 강릉단오제 기간 중 신통대길 길놀이 행사에도 참여해 지역의 외국인 주민 및 계절근로자들과 함께 전통문화를 체험하고, 강릉단오제의 역사와 가치를 경험할 예정이다.

김홍규 강릉시장은 "외국인계절근로자 제도는 농촌 인력난 해소에 큰 도움을 주고 있다"며 "이번 방문을 계기로 강릉시와 라오스 간 협력 관계가 더욱 강해지기를 기대한다"고 말했다. 이어 "앞으로도 근로자와 농가 모두가 만족할 수 있는 제도 운영에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

onemoregive@newspim.com