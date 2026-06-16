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광명시 '마을포럼' 26일 개최..."공동체의 힘으로 기본사회 문을 열다"

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  • 광명시가 26일 마을포럼을 열어 공동체활동 논의한다
  • 기본사회 실현과 6대 정책 전략을 공동체 가치와 연계한다
  • 강연·토론·토크플러스로 정책과 도시변화 방안을 모색한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박승원 시장 "시민의 실천이 광명시 정책·도시 변화로 이어지는 계기 되길"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 오는 26일 오후 2시 광명문화원 문화극장에서 '2026 광명 마을포럼-공동체활동, 기본사회의 문을 열다'를 개최한다고 16일 밝혔다.

시에 따르면 이번 포럼은 기본사회 실현과 시정 6대 정책 전략을 잇는 중심축으로 공동체 활동의 가치를 재조명하고 현장의 실천 경험을 바탕으로 향후 정책 방향을 모색하기 위해 기획됐다.

2026 광명 마을포럼_공동체활동, 기본사회의 문을 열다' 안내문. [사진=광명시]

광명시는 시민주권, 평생학습, 탄소중립, 자원순환, 사회연대경제, 정원도시 등 6대 정책 전략 실행력을 공동체 활동에서 찾고 있다. 주민의 자발적 참여와 연대가 정책을 생활 속 변화로 확산시키는 핵심 기반이라는 입장이다.

포럼 1부에서는 이호 '더 이음' 공동대표가 '무엇이 마을을 지속가능하게 만드는가?: 6대 정책 속 공동체의 힘'을 주제로 강연을 진행한다.

김세준 광명시 기본사회위원회 위원장은 '기본사회 실현, 공동체에서 답을 찾다'라는 주제로 공동체 활동이 기본사회 구현에 갖는 의미와 실천 방향을 제시할 예정이다.

2부 지정토론에서는 '공동체 활동은 정책과 도시를 어떻게 바꾸는가?'를 주제로 논의가 이어진다. 토론은 사회연대경제 실현, 평생학습 확장, 탄소중립 실천, 시민주권 확립 등 공동체 활동이 시정 정책과 도시 변화로 이어지는 사례를 중심으로 진행된다.

이어지는 '토크플러스'에서는 시민과 공동체 활동가들이 자유롭게 의견을 나누며 주민이 주도하고 정책이 뒷받침하는 지속가능한 공동체문화 확산 방안을 모색할 계획이다.

박승원 광명시장은 "기본사회는 행정의 정책만으로 완성되기 어렵고 시민이 서로 연결되며 함께 문제를 해결할 때 현실이 된다"며 "이번 마을포럼이 공동체 활동의 힘을 다시 확인하고 시민의 실천이 광명시 정책과 도시 변화로 이어지는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com

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