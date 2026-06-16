허태정 대전시장 당선인, 19일 시민 300명 타운홀 미팅

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 허태정 대전시장 당선인이 시민들과 직접 만나 새 시정의 우선 과제와 정책 방향을 논의하는 공개 소통의 장을 연다.

허태정 시장직 인수위원회는 오는 19일 오후 2시 대전컨벤션센터(DCC)에서 시민 300여 명이 참여하는 타운홀 미팅을 개최한다고 16일 밝혔다.

더불어민주당 허태정 대전시장 당선인. [사진=허태정 당선인]

이번 행사는 민선 9기 출범을 앞두고 시민 의견을 시정 운영에 반영하기 위해 마련됐다. 경제·복지·문화 등 다양한 분야의 시민들과 5개 자치구 주민 대표들이 참석해 대전의 미래와 시정 과제에 대해 자유롭게 의견을 나눌 예정이다.

허 당선인은 이날 '과학이 만들고 시민이 누리며 미래가 머무는 도시'를 주제로 향후 시정 운영 구상과 핵심 정책 방향을 설명한다. 참석자들은 원탁 토론 방식으로 민선 9기에 바라는 점과 시급히 추진해야 할 정책 등을 논의하고 결과를 공유할 계획이다.

인수위는 토론 과정에서 제시된 시민 의견을 검토한 뒤 현재까지 논의된 인수위원회 정책 방향과 연계해 답변하는 시간을 가질 예정이다.

허 당선인은 타운홀 미팅에 앞서 시민과의 접점을 넓히는 민생 행보에도 나선다. 오는 17일부터 노동자와 청년, 소상공인을 차례로 만나 현장의 목소리를 듣는 '시민의 광장' 프로그램을 진행할 예정이다.

인수위 관계자는 "민선 9기 대전시정은 시민과 함께 만들어가는 것이 기본 원칙"이라며 "다양한 계층의 의견을 수렴해 시민이 체감할 수 있는 정책을 마련하는 데 집중하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com