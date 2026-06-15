"2차 공공기관 이전, 대전 포함해야"…허태정, 총리에 현안 건의

AI 핵심 요약beta
- 허태정 대전시장 당선인이 15일 김민석 총리와 간담회를 열고 2차 공공기관 이전과 지방재정 지원 확대를 요청했다.
- 허 당선인은 대전의 2차 공공기관 이전 포함과 지방교부금 확대 등 재정 지원 필요성을 강조했다.
- 또 권역별 앵커기업 육성과 공모사업 구조 개선을 통해 지역 특화산업 중심 정책 전환을 건의했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 허태정 대전시장 당선인이 김민석 국무총리와의 광역단체장 당선인 간담회에서 2차 공공기관 이전과 지방재정 지원 확대, 지역 특화산업 육성을 위한 정부 정책 전환을 요청했다.
허 당선인은 15일 오전 서울 삼청동 국무총리 공관에서 열린 광역단체장 당선인 간담회에 참석해 지역 주요 현안을 건의했다고 밝혔다.
이 자리에서 허 당선인은 우선 2차 공공기관 이전 추진 과정에서 대전이 반드시 포함될 수 있도록 정부 차원의 대책 마련을 요구했다.
이어 지방세수 감소와 재정 지출 증가로 지방정부의 재정 부담이 커지고 있다며 지방교부금 확대를 요청했다. 허 당선인은 지방재정이 정상적으로 운영될 수 있도록 정부의 재정 지원이 필요하다고 강조했다.
또 정부가 추진 중인 권역별 앵커기업 육성 정책과 관련해 지역 특성에 맞는 기업 유치가 이뤄질 수 있도록 정부의 적극적인 역할을 주문했다.
특히 중앙정부 사업이 공모 방식으로 진행되면서 지자체 간 과열 경쟁이 발생하고 있다며 지역별 강점 산업을 중심으로 특정 분야를 집중 육성하는 방향으로 정책 전환이 필요하다고 건의했다.
한편 이날 국무총리 간담회에는 박찬대 인천시장 당선인, 민형배 광주시장 당선인, 허태정 대전시장 당선인, 김상욱 울산시장 당선인, 조상호 세종시장 당선인, 추미애 경기지사 당선인, 신용한 충북지사 당선인, 이원택 전북지사 당선인, 위성곤 제주지사 당선인 등이 참석했다.
반면 더불어민주당 소속인 전재수 부산시장 당선인과 우상호 강원지사 당선인, 박수현 충남지사 당선인은 간담회에 참석하지 않았다. 국민의힘에서는 오세훈 서울시장 당선인, 추경호 대구시장 당선인, 이철우 경북지사 당선인, 박완수 경남지사 당선인이 불참했다.
gyun507@newspim.com