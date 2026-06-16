안성시, '2026 문화예술발전기금 지원사업' 공모…최대 400만원 지원

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 지역 문화예술인들의 자율적인 창작 활동을 장려하고 시민들의 문화 향유 기회를 넓히기 위해 '2026년 문화예술발전기금 지원사업'의 참여 개인 및 단체를 공개 모집한다고 16일 밝혔다.

시에 따르면 모집 대상은 안성시에 주소를 두거나 관내에서 활발히 활동 중인 문화예술인과 예술단체다.

안성시청 청사[사진=안성시]

신청은 이달 15일부터 오는 7월 6일까지며 안성시청 문화체육과를 방문하거나 우편을 통해 신청 서류를 제출하면 된다. 지원은 단체와 개인 부문으로 나뉘어 단체 부문은 총 5개 팀을 선정해 팀당 최대 400만 원이 지원된다.

개인 부문은 총 5명을 선발해 1인당 최대 300만 원의 창작 지원금이 지원되며 최종 지원 대상자는 1차 서류 심사와 2차 발표(P·T) 심사를 거쳐 선정될 예정이다.

시 관계자는 "이번 문화예술발전기금 지원사업이 침체된 지역 예술계에 활력을 불어넣고 예술인들의 창작 지평을 넓히는 계기가 되길 바란다"며 "시민들이 일상에서 수준 높은 문화예술을 즐길 수 있도록 역량 있는 지역 예술인과 단체들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.

lsg0025@newspim.com