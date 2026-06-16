안성시, '2026 문화예술발전기금 지원사업' 공모…최대 400만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 16일 문화예술발전기금 지원 참여자를 공개 모집했다
- 대상은 안성시 주소지 또는 관내 활동 예술인과 예술단체다
- 7월6일까지 신청받고 단체·개인 각 5곳에 최대 400만·300만원 지원한다
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 지역 문화예술인들의 자율적인 창작 활동을 장려하고 시민들의 문화 향유 기회를 넓히기 위해 '2026년 문화예술발전기금 지원사업'의 참여 개인 및 단체를 공개 모집한다고 16일 밝혔다.
시에 따르면 모집 대상은 안성시에 주소를 두거나 관내에서 활발히 활동 중인 문화예술인과 예술단체다.
신청은 이달 15일부터 오는 7월 6일까지며 안성시청 문화체육과를 방문하거나 우편을 통해 신청 서류를 제출하면 된다. 지원은 단체와 개인 부문으로 나뉘어 단체 부문은 총 5개 팀을 선정해 팀당 최대 400만 원이 지원된다.
개인 부문은 총 5명을 선발해 1인당 최대 300만 원의 창작 지원금이 지원되며 최종 지원 대상자는 1차 서류 심사와 2차 발표(P·T) 심사를 거쳐 선정될 예정이다.
시 관계자는 "이번 문화예술발전기금 지원사업이 침체된 지역 예술계에 활력을 불어넣고 예술인들의 창작 지평을 넓히는 계기가 되길 바란다"며 "시민들이 일상에서 수준 높은 문화예술을 즐길 수 있도록 역량 있는 지역 예술인과 단체들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com