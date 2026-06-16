LIG D&A, 2026년 임단협 체결..."노사 소통·협력 최선"

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG Defense&Aerospace, 이하 LIG D&A)는 2026년 임금 및 단체협약을 체결하며 임단협을 최종 마무리했다고 16일 밝혔다.

지난 15일 판교하우스에서 신익현 LIG D&A 대표이사와 신환섭 전국화학섬유식품산업노동조합 위원장 등 주요 관계자가 참석한 가운데 2026년 임단협 조인식을 개최했다.

LIG D&A 노사는 지난 2월 23일 임단협 상견례를 시작으로 5차례 실무교섭, 6차례 본교섭 끝에 잠정합의에 이르렀다. 이후 잠정합의안에 대한 조합원 찬반투표 결과 70.48%의 찬성률로 최종 가결된 바 있다.

지난 15일 LIG D&A 판교하우스에서 열린 2026년 임단협 조인식에서 노사 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=LIG D&A]

이날 임단협 조인식에서 LIG D&A 노사는 △노사 상호 존중 △기업의 경쟁력 강화와 구성원의 권익 향상 △건강하고 안전한 근무문화 조성 등을 주요 내용으로 하는 노사공동선언문을 채택했다.

LIG D&A는 이번 임단협 조인식이 올해 창립 50주년을 맞이한 회사가 급변하는 방산환경에서 새롭게 도약하는 계기가 될 수 있도록, 앞으로도 노사간 소통과 협력에 최선을 다한다는 계획이다.

tack@newspim.com