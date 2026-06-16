LIG D&A, 독일 라인메탈과 손잡고 합작사 추진

AI 핵심 요약beta
- LIG디펜스앤에어로스페이스는 16일 라인메탈과 유럽·NATO 대상 방공 시스템 공급 전략적 파트너십을 체결했다
- 양사는 중·장거리와 초단거리 방공 체계를 연계하고 단거리 방공용 신규 미사일을 공동 개발하며 유럽 합작회사 설립도 논의 중이다
- 양사는 유럽 내 생산·공급망 구축과 공동 개발·판매로 러시아-우크라이나 전쟁 이후 확대된 유럽 다층 방공 수요에 대응하기로 했다
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L-SAM·천궁-II·VSHORAD 연계 통합 방공체계 구축
유럽 공급망 확보·NATO 시장 공동 공략 확대
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = LIG디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)는 16일 "독일 라인메탈 에어디펜스와 전략적 파트너십을 맺고 유럽과 북대서양조약기구(NATO)를 대상으로 첨단 방공 시스템 공급 협력을 추진한다"고 밝혔다. 아울러 양사는 유럽 내 합작회사 설립을 포함한 협력 방안을 논의 중이라고 밝혔다.
양사는 유럽의 다층 방공 수요 증가에 대응해 통합 방공 솔루션을 공동으로 구축하기로 했다. LIG D&A의 중·장거리 지대공유도무기 체계와 라인메탈의 초단거리 방공(VSHORAD) 역량을 연계하고, 단거리 방공(SHORAD)용 신규 미사일 체계를 공동 개발할 계획이라고 밝혔다.
라인메탈은 지상 기반 방공 분야에서 포·화기체계, 센서, 화력통제, 통합 지휘통제, 드론 방어체계 등을 보유하고 있다. LIG D&A는 L-SAM, M-SAM II(천궁-II), 휴대용 대공유도무기 신궁(CHIRON) 등을 개발·양산해 왔다.
양사는 유럽 내 생산·공급망 구축과 공동 개발·판매 협력을 병행할 계획이라고 밝혔다. LIG D&A는 독일 뮌헨에 유럽 사무소를 개설하고 현지 시장 대응을 확대하고 있다.
유럽 국가들은 러시아-우크라이나 전쟁 이후 방공 전력 확충을 추진하고 있으며 독일, 폴란드 등은 다층 방공 체계 도입 사업을 진행 중이다. NATO는 통합 방공·미사일 방어(IAMD) 체계 강화를 추진하고 있다.
신익현 LIG D&A 대표는 "유럽 방위 현대화가 추진되는 중요한 시점에 협력을 추진하게 됐다"고 밝혔다. 올리버 뒤르 라인메탈 에어디펜스 CEO는 "양사의 포트폴리오는 상호 보완적이며 유럽 시장 요구에 부합한다"고 했다.
gomsi@newspim.com