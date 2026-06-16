LIG D&A, 독일 라인메탈과 손잡고 합작사 추진

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독일 현지 합작법인 설립 논의 본격화

L-SAM·천궁-II·VSHORAD 연계 통합 방공체계 구축

유럽 공급망 확보·NATO 시장 공동 공략 확대

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = LIG디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)는 16일 "독일 라인메탈 에어디펜스와 전략적 파트너십을 맺고 유럽과 북대서양조약기구(NATO)를 대상으로 첨단 방공 시스템 공급 협력을 추진한다"고 밝혔다. 아울러 양사는 유럽 내 합작회사 설립을 포함한 협력 방안을 논의 중이라고 밝혔다.

양사는 유럽의 다층 방공 수요 증가에 대응해 통합 방공 솔루션을 공동으로 구축하기로 했다. LIG D&A의 중·장거리 지대공유도무기 체계와 라인메탈의 초단거리 방공(VSHORAD) 역량을 연계하고, 단거리 방공(SHORAD)용 신규 미사일 체계를 공동 개발할 계획이라고 밝혔다.

이현수 LIG D&A 해외사업부문장(오른쪽)과 올리버 뒤르 라인메탈 에어디펜스 사장이 기념촬영을 하고 있다. [사진=LIG D&A 제공] 2026.06.16 gomsi@newspim.com

라인메탈은 지상 기반 방공 분야에서 포·화기체계, 센서, 화력통제, 통합 지휘통제, 드론 방어체계 등을 보유하고 있다. LIG D&A는 L-SAM, M-SAM II(천궁-II), 휴대용 대공유도무기 신궁(CHIRON) 등을 개발·양산해 왔다.

양사는 유럽 내 생산·공급망 구축과 공동 개발·판매 협력을 병행할 계획이라고 밝혔다. LIG D&A는 독일 뮌헨에 유럽 사무소를 개설하고 현지 시장 대응을 확대하고 있다.

유럽 국가들은 러시아-우크라이나 전쟁 이후 방공 전력 확충을 추진하고 있으며 독일, 폴란드 등은 다층 방공 체계 도입 사업을 진행 중이다. NATO는 통합 방공·미사일 방어(IAMD) 체계 강화를 추진하고 있다.

신익현 LIG D&A 대표는 "유럽 방위 현대화가 추진되는 중요한 시점에 협력을 추진하게 됐다"고 밝혔다. 올리버 뒤르 라인메탈 에어디펜스 CEO는 "양사의 포트폴리오는 상호 보완적이며 유럽 시장 요구에 부합한다"고 했다.

gomsi@newspim.com