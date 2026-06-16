LIG D&A, 라인메탈과 합작회사 설립 추진...유럽 다층 방공체계 구축 협력

AI 핵심 요약beta
- LIG D&A는 16일 라인메탈과 전략적 파트너십을 맺고 유럽·나토 방공 시스템 공급 협력을 추진했다고 밝혔다
- 양사는 유럽 다층 방공 수요 대응을 위해 합작회사 설립 등 통합 방공 솔루션 제공 방안을 논의하고 있다
- 양사는 원스톱 턴키 솔루션과 안정적 공급망 구축을 목표로 R&D·마케팅 등 다양한 분야에서 실질 협력을 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LIG LIG D&A는 라인메탈 에어디펜스(라인메탈)과 전략적 파트너십을 맺고, 유럽 및 나토(NATO)에 대한 첨단 방공 시스템 공급을 위해 전방위적 협력을 추진한다고 16일 밝혔다.
두 회사는 유럽 내 다층 방공 수요가 크게 증가하는 상황에서, 고객 요구에 부합하는 통합 방공 솔루션을 제공하기 위한 협력 방안을 논의하고 있다. 이를 위한 첫 행보로 LIG와 라인메탈 간의 유럽 내 합작회사 설립과 관련한 논의를 심도 있게 진행 중이다.
이번 협력을 통해 양사는 상호 보완적인 제품 포트폴리오를 기반으로 유럽 시장에서 '원스톱 턴키 솔루션' 제공 역량을 강화할 계획이다. 다층 방공 수요에 대응하기 위한 유럽 내 안정적인 공급망 구축과 공동 개발 등 실질적인 협력을 실행하기로 했다.
신익현 LIG D&A 대표이사는 "유럽 방위 현대화가 추진되는 중요한 시점에 라인메탈과 전략적 협력을 추진하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "R&D, 마케팅 등 다양한 분야에서 지속 가능한 협력을 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.
tack@newspim.com