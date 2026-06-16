광양 율촌산단에 해상풍력 전용기지 준공…1200톤 인양설비 구축

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현대스틸산업 투자...15MW 대조립 마감장 2개동 구축

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 광양만권 율촌1산단에 국내 최대 규모 해상풍력 전용 대조립·마감 설비와 1200톤급 인양 장비가 구축돼 전남 해상풍력 산업 경쟁력 강화가 기대된다.

광양만권경제자유구역청은 16일 광양 율촌1산단 현대스틸산업 공장에서 이청휴 대표와 정준호 의원, 지자체 및 업계 관계자 등이 참석한 가운데 해상풍력 전용 마감장 및 대형 인양장비 준공식이 개최됐다고 밝혔다.

16일 광양만권경제자유구역 율촌1산단 현대스틸산업 율촌공장에서 '해상풍력 전용 마감장과 대형 인양장비 준공식'에서 관계자들이 기념촬영을 하고 있다.[사진=광양경자청] 2026.06.16 chadol999@newspim.com

현대스틸산업이 300억 원을 투입한 이번 설비는 15MW급 초대형 해상풍력 하부구조물 생산을 겨냥했다. 높이 55m·폭 50m 규모의 마감장 2개 동을 통해 기존 10MW급 이하에서 가능했던 생산 범위를 확대했다.

높이 96m 리프팅 타워는 350톤 크레인 4기를 결합해 최대 1200톤 인양이 가능하며, 기존 대비 2배 수준의 인양 역량을 확보했다.

회사는 연간 6만7000톤 규모 생산능력을 바탕으로 신안우이 해상풍력(3조4000억 원) 중 약 6100억 원 규모 물량을 수행할 계획이다.

구충곤 청장은 "해상풍력 대형화 경쟁 속에서 광양만권을 산업 거점으로 육성하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com