동해시, 6·25전쟁·베트남전쟁 참전기념탑 제막

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 16일 발한동 382번지에서 6·25전쟁 및 베트남전쟁 참전용사를 기리기 위한 참전기념탑 제막식을 가졌다고 밝혔다.

동해시 참전기념탑 제막식.[사진=동해시] 2026.06.16 onemoregive@newspim.com

참전 기념탑은 높이 7.3m로 동해지역의 6·25전쟁 참전용사 1383명과 베트남전쟁 참전용사 650명 등 총 2033명의 희생을 기리기 위해 건립됐다.

기념탑은 전쟁의 상징을 나타내는 화기류 형태의 조형물과 평화를 향해 펼쳐진 날개를 디자인해 전쟁의 아픔을 기억하고 자유와 평화의 가치를 후대에 전달하려는 의도를 담고 있다.

총 5억5000만 원의 사업비를 투자해 조성된 기념탑은 향후 주차장 확충과 주변 환경 정비를 통해 시민 휴식과 안보교육이 함께 이루어지는 공원으로 발전할 계획이다.

그러나 참전유공자 2033명의 이름이 새겨질 명비석은 제작 중 발생한 문제로 이날 설치되지 못했다. 동해시는 조속한 시일 내에 이를 보완해 보훈단체와 함께 이름 확인을 위한 별도 행사를 마련할 예정이다.

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