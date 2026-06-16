창원시장직 인수위, 전원 무보수 봉사…시정 인수 작업 진행

민선8기 예산 대비 예산 미편성

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 민선 9기 창원시장직 인수위원회가 법령상 수당 지급이 가능함에도 인수위원 전원이 수당과 여비를 받지 않기로 하고 무보수로 시정 인수 작업에 참여하고 있는 것으로 나타났다.

강기윤 창원시장 당선인(왼쪽)이 창원시장직 인수위원회 위원 임명장을 수여하고 있다.[사진=창원시] 2026.06.16

창원시장직 인수위원회는 16일 "인수위원회는 자리를 나누는 조직이 아니라 시민을 위한 봉사와 시정 준비를 위한 조직"이라며 "인수위원 전원이 수당 없이 자원봉사 형태로 활동하고 있다"고 밝혔다.

현행 '창원시장직 인수위원회 운영에 관한 조례' 제7조는 위원회에 참석한 위원과 자문위원에게 예산 범위 내에서 수당과 여비를 지급할 수 있도록 규정하고 있다. 민선7기 인수위원회에는 약 2400만 원, 민선8기 인수위원회에는 약 5000만 원의 예산이 집행된 바 있다.

하지만 민선9기 인수위원회에는 관련 예산이 별도 편성되지 않아 수당과 여비를 지급하려면 예비비를 사용해야 하는 상황이다. 인수위원회는 이러한 점을 고려해 전원이 수당과 여비를 받지 않는 방향으로 뜻을 모았다고 설명했다.

인수위원들은 일자리 창출, 지역 경제 활성화, 마산해양신도시, 교통 혁신, 청년 정책 등 시민이 체감할 수 있는 현안 과제를 중심으로 시정 인수 작업을 진행하고 있다. 인수위원회는 시정 공백을 최소화하고 민선9기 출범 초기 정책 방향을 정립하기 위해 각 분야 전문성과 경험을 바탕으로 재능기부에 나섰다는 입장이다.

강기윤 창원시장 당선인은 "인수위원회는 공신을 위한 자리가 아니라 시민을 위한 자리"라며 "창원의 새로운 도약과 시정의 성공을 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

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