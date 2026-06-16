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정희용 "잠실 시민 외침 12일째...침해된 참정권 되찾기 끝까지 함께할 것"

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  • 정희용 국민의힘 사무총장이 16일 선거투표용지 축소 논란과 관련해 침해된 참정권 회복에 끝까지 함께하겠다고 밝혔다.
  • 정 사무총장은 잠실 집회 시민들을 잠재적 범죄자로 보는 경찰·선관위를 강하게 비판하며 선거관리 부실과 특권의식을 질타했다.
  • 국민의힘은 지방선거 관련 전 지역 선거소청과 함께 국정조사특위·특검 추진으로 선거 공정성과 책임 규명을 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장이 16일 6·3 지방선거 투표용지 축소 인쇄 논란과 관련해 "침해된 참정권을 되찾기 위한 국민의 뜻에 끝까지 함께하겠다"고 밝혔다.

정 사무총장은 이날 성명을 통해 "참정권을 되찾기 위한 시민들의 외침이 잠실 올림픽 공원에서 벌써 12일째 이어지고 있다"며 "이재명 정권과 민주당이 선거 부실관리라는 민주주의 훼손에는 미온적 태도를 보이고 있는데 대한 시민들의 질책이 점차 커지고 있다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정희용 국민의힘 선거대책본부장이 3일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 긴급기자회견을 열고 일부지역의 '송파구의 투표용지 부족' 관련 입장 발표를 하고 있다. 2026.06.03 jk31@newspim.com

그는 "평화적이고 자발적으로 이루어지고 있는 집회에 대해 '잠실 시위 불법행위에 동조하면 패가망신'이라는 서울경찰청장의 발언은 참정권을 되찾기 위한 시민들을 마치 잠재적 범죄자 취급하는 인식"이라며 "더욱 우려스럽다"고 비판했다.

정 사무총장은 선관위의 실태를 강도 높게 질타했다. 그는 "최근 한 선관위 실무자는 언론인터뷰에서 업무량을 줄이는 차원에서 투표용지 축소 인쇄를 시군구 선관위에서 먼저 제안했다는 말까지 나왔다"며 "선관위의 나태와 무능, 도덕적 해이의 심각성은 계속해서 터져나오고 있다"고 말했다.

이어 "이른바 '소쿠리 투표' 사태와 '아빠 찬스' 특혜 채용 논란으로 국민적 지탄을 받았을 당시에도 성과급은 98% 이상 그대로 집행된 것으로 드러났다"며 "책임과 반성 없는 전형적인 특권의식"이라고 비난했다.

정 사무총장은 "머뭇거릴 시간이 없다"며 "국민의 눈높이에서 공정함을 기조로 국정조사특위를 구성하고 특검 논의도 당장 시작해야 한다"고 촉구했다.

국민의힘은 어제 최고위원회의를 통해 서울, 광주·전남, 부산, 인천, 울산, 경기를 포함한 지역을 대상으로 광역·기초단체장 선거와 지역구·비례대표 광역·기초의원 선거 등 모든 관련 선거에 대해 선거소청을 제기하기로 결정했다.

정 사무총장은 "국민의 참정권과 훼손된 선거의 공정성을 바로세우기 위해 국민의힘은 모든 수단을 동원해 끝까지 진상을 규명하고 책임을 묻겠다"고 강조했다.

oneway@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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