정희용 "잠실 시민 외침 12일째...침해된 참정권 되찾기 끝까지 함께할 것"

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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장이 16일 6·3 지방선거 투표용지 축소 인쇄 논란과 관련해 "침해된 참정권을 되찾기 위한 국민의 뜻에 끝까지 함께하겠다"고 밝혔다.

정 사무총장은 이날 성명을 통해 "참정권을 되찾기 위한 시민들의 외침이 잠실 올림픽 공원에서 벌써 12일째 이어지고 있다"며 "이재명 정권과 민주당이 선거 부실관리라는 민주주의 훼손에는 미온적 태도를 보이고 있는데 대한 시민들의 질책이 점차 커지고 있다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정희용 국민의힘 선거대책본부장이 3일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 긴급기자회견을 열고 일부지역의 '송파구의 투표용지 부족' 관련 입장 발표를 하고 있다. 2026.06.03 jk31@newspim.com

그는 "평화적이고 자발적으로 이루어지고 있는 집회에 대해 '잠실 시위 불법행위에 동조하면 패가망신'이라는 서울경찰청장의 발언은 참정권을 되찾기 위한 시민들을 마치 잠재적 범죄자 취급하는 인식"이라며 "더욱 우려스럽다"고 비판했다.

정 사무총장은 선관위의 실태를 강도 높게 질타했다. 그는 "최근 한 선관위 실무자는 언론인터뷰에서 업무량을 줄이는 차원에서 투표용지 축소 인쇄를 시군구 선관위에서 먼저 제안했다는 말까지 나왔다"며 "선관위의 나태와 무능, 도덕적 해이의 심각성은 계속해서 터져나오고 있다"고 말했다.

이어 "이른바 '소쿠리 투표' 사태와 '아빠 찬스' 특혜 채용 논란으로 국민적 지탄을 받았을 당시에도 성과급은 98% 이상 그대로 집행된 것으로 드러났다"며 "책임과 반성 없는 전형적인 특권의식"이라고 비난했다.

정 사무총장은 "머뭇거릴 시간이 없다"며 "국민의 눈높이에서 공정함을 기조로 국정조사특위를 구성하고 특검 논의도 당장 시작해야 한다"고 촉구했다.

국민의힘은 어제 최고위원회의를 통해 서울, 광주·전남, 부산, 인천, 울산, 경기를 포함한 지역을 대상으로 광역·기초단체장 선거와 지역구·비례대표 광역·기초의원 선거 등 모든 관련 선거에 대해 선거소청을 제기하기로 결정했다.

정 사무총장은 "국민의 참정권과 훼손된 선거의 공정성을 바로세우기 위해 국민의힘은 모든 수단을 동원해 끝까지 진상을 규명하고 책임을 묻겠다"고 강조했다.

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