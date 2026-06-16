세이프웨어, 쿨링베스트 2종 출시

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트 안전장비 전문기업 세이프웨어가 산업현장의 고온 환경 대응을 위한 쿨링베스트 신제품 2종을 출시했다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 이번에 선보인 제품은 공기 순환 방식의 '쿨링베스트-F'와 펠티어 냉각 기술을 적용한 '쿨링베스트-P'다. '쿨링베스트-F'는 의류 내부에 공기를 순환시켜 체열을 지속적으로 배출하는 방식이다. 대형 듀얼 팬 기반의 공기 흐름 설계를 적용했으며, 풍량 단계 조절 기능을 지원한다. 5V 1만mAh 보조배터리 기준 최대 약 10시간까지 사용 가능해 장시간 야외 작업이나 현장 근무 환경에 적합하다.

또한 '쿨링베스트-P'는 펠티어 소자를 활용해 신체에 직접 냉각 효과를 전달한다. 냉각 기능과 풍량을 각각 독립적으로 제어할 수 있어 작업 환경과 개인 선호도에 맞춘 세밀한 사용이 가능하다.

세이프웨어 쿨링 베스트 라인업. [사진=세이프웨어]

신환철 세이프웨어 대표는 "폭염으로 인한 온열질환은 작업자의 건강뿐 아니라 산업현장의 안전사고 위험을 높이는 주요 요인"이라며 "현장의 다양한 위험 요소를 기술로 해결하는 기업으로서 작업자들이 더욱 안전하고 쾌적한 환경에서 일할 수 있도록 제품 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 세이프웨어는 산업현장용 스마트 추락보호 에어백 'C시리즈', 고령자용 낙상 방지 에어백 벨트 '레디(REDY)', 라이더용 에어백 'M시리즈' 등을 개발·공급하며 다양한 환경에서 활용 가능한 웨어러블 안전 플랫폼 구축에 나서고 있다.

nylee54@newspim.com