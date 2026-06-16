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"삼미금속, 조선 슈퍼사이클 수혜 본격화" - IBK證

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AI 핵심 요약

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  • IBK투자증권은 16일 삼미금속이 선박엔진부품 확대로 체질 개선에 진입했다고 분석했다.
  • 삼미금속은 1분기 매출 183억원·영업이익 16억원을 기록했고 선박엔진 매출 비중과 수주잔고가 빠르게 증가했다.
  • 연내 엔진 부품 전용 공장 증설로 생산능력과 수익성이 높아지고 AI 데이터센터향 등 신규 수요처 확대가 기대된다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 16일 IBK투자증권은 삼미금속이 선박엔진 부품 사업 확대를 바탕으로 체질 개선 국면에 진입했다고 분석했다. 조선·방산·원전 산업 전반에 걸쳐 사업 포트폴리오를 구축한 가운데 올해는 엔진 부품 사업부가 핵심 성장축으로 자리 잡는 원년이 될 것으로 평가했다.

삼미금속은 지난해 12월 IBK투자증권 스팩과 합병해 코스닥 시장에 상장한 금속 단조 전문기업이다. 자동차 부품을 비롯해 선박용 중속엔진 부품, 방산용 부품, 원전 및 화력발전 부품 등을 생산하고 있다.

유창근 IBK투자증권 연구원은 "삼미금속은 자동차, 조선, 방산, 원전 등 다양한 산업에 제품을 공급하고 있지만 올해 실적을 견인할 핵심 사업은 엔진 부품 부문"이라며 "2026년은 엔진 사업이 회사의 주력 사업으로 자리 잡는 원년이 될 것"이라고 분석했다.

삼미금속 로고. [사진=삼미금속]

올해 1분기 실적은 매출액 183억원, 영업이익 16억원을 기록했다. 영업이익은 전년 동기 대비 62.7% 증가했다. 지난해 10월부터 이어진 현대자동차 전주공장의 생산라인 재배치 영향으로 자동차 부품 부문은 부진했지만, 2분기부터 생산이 정상화되면서 관련 영향은 해소된 것으로 파악됐다.

반면 선박엔진 부문은 빠르게 성장하고 있다. 선박엔진 부문의 매출 비중은 2025년 16.6%에서 올해 1분기 28.1%까지 확대됐다. 수주잔고 역시 2025년 3분기 52억원에서 4분기 88억원, 올해 1분기 96억원으로 증가세를 이어가고 있다.

유 연구원은 "자동차 부문 매출 감소 영향도 일부 존재하지만 엔진 부문은 매출 규모와 수주잔고가 동시에 증가하고 있다"며 "이는 사업 구조가 선박엔진 중심으로 변화하고 있음을 보여주는 긍정적인 신호"라고 평가했다.

성장 동력은 선박용 중속엔진 부품이다. 삼미금속은 한화엔진과 STX엔진 등을 통해 글로벌 조선사에 공급되는 중속엔진용 커넥팅로드를 생산하고 있으며, LNG 이중연료(DF) 엔진 관련 신규 수주도 확보했다.

특히 연내 엔진 부품 전용 공장 증설이 완료되면 생산능력 확대와 함께 수주 대응력이 강화될 것으로 전망됐다. AI 데이터센터용 발전설비에 사용되는 엔진 부품 수주도 확대되고 있어 조선업 외 신규 수요처 확보도 기대된다는 분석이다.

유 연구원은 "엔진 부품 전용 공장 증설이 완료되면 수주 체력과 수익성이 한 단계 높아질 것"이라며 "선박뿐 아니라 AI 데이터센터향 엔진 부품 수주도 확대되고 있어 성장성이 더욱 커지고 있다"고 분석했다.

nylee54@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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