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'제23회 고창 복분자와 수박축제' 19일 개막...고창 여름 대표 축제

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  • 고창군이 19일부터 21일까지 복분자와 수박축제를 연다
  • 선운산도립공원서 수박·복분자 체험과 공연을 마련했다
  • 맨손 장어잡기·물총싸움 등 가족행사도 준비했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지리적표시제 등록 고창 수박 홍보 강화…유네스코 세계유산 관광 연계
풍천장어·복분자·수박 한자리…선운산도립공원서 채험·공연·먹거리 '풍성'

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 유네스코 세계유산도시 고창군이 복분자와 수박, 풍천장어를 주제로 다양한 체험과 공연, 먹거리 프로그램을 마련해 특별한 여름 추억을 선사한다.

고창군은 '제23회 고창 복분자와 수박축제'를 오는 19일부터 21일까지 3일간 싱그러운 신록이 가득한 선운산도립공원 일원에서 개최한다고 16일 밝혔다.

수박빨리먹기 대회[사진=고창군] 2026.06.16 gojongwin@newspim.com

축제장에서는 전국 최고 품질을 자랑하는 고창 수박과 복분자를 구매하고 시식할 수 있으며 수박 빨리 먹기 대회와 장애물 3종 경기, 맨손 장어잡기, 수박 카빙대회 등 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 체험행사가 진행된다.

장어잡기 행사에서는 직접 잡은 장어를 손질된 장어로 교환해 주는 이벤트도 마련된다.

올해 축제의 대표 프로그램으로는 어린이 풀장 운영과 음악에 맞춰 즐기는 물총 싸움이 준비됐다. 어린이부터 성인까지 함께 참여해 초여름 무더위를 시원하게 날릴 수 있을 것으로 기대된다.

개막식 축하공연에는 가수 김다현, 강진, 금청이 출연하며 고창 동리창극단 식전공연과 전북 신나는 예술버스 공연, K-POP 랜덤플레이댄스 등 다채로운 문화행사도 펼쳐진다.

축제장 내 농·특산품 판매장에서는 황토와 해풍이 키운 고창 복분자와 수박을 구입할 수 있다. 특히 올해는 관광객 편의를 위해 주차장 인근에 판매장을 배치하고 현장 택배 접수 부스를 운영해 구매한 수박과 복분자를 손쉽게 받아볼 수 있도록 했다.

고창 수박은 뛰어난 당도와 식감, 품질로 소비자들의 꾸준한 사랑을 받고 있으며 지난해 지리적표시제 등록을 통해 브랜드 가치를 공식 인정받았다.

수박카빙대회[사진=고창군]2026.06.16 gojongwin@newspim.com

고창 복분자는 황토와 해풍이 빚어낸 특유의 맛과 향으로 인기를 얻고 있으며 풍천장어 역시 여름철 대표 보양식으로 명성을 이어가고 있다.

한편 고창군은 고인돌유적과 고창갯벌 등 유네스코 세계유산을 비롯해 세계지질공원 병바위, 운곡람사르습지 등 다양한 자연·문화자원을 보유하고 있어 축제와 관광을 함께 즐길 수 있는 대표 여행지로 꼽힌다.

gojongwin@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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